16 жовтня 2025, 12:22

Потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд — Марченко

Тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд. Про це під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій.
Фото: mof.gov.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни. Водночас потреби залишаються значними. Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026−2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим», — зазначив Марченко.

За його словами, команда Міністерства фінансів працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування механізму Reparations Loan. Він передбачає використання заморожених активів для залучення коштів на пріоритетні потреби України. Сергій Марченко наголосив, що необхідно досягти політичної угоди щодо використання цих активів найближчим часом.

Також ведеться активна робота з МВФ для напрацювання нової програми співпраці. Ключовою метою є підготовка програми, яка найкраще відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України. Вона включатиме заходи, спрямовані на підтримку стабільності, фінансування критично важливих видатків та відновлення стійкості державного боргу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
