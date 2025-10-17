Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.
17 жовтня 2025, 18:29
Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2026
Ключові зміни
Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):
У сфері оборони:
розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.
У сфері освіти:
- розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,
- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,
- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.
У сфері охорони здоров’я:
- розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),
- визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.
Для місцевих бюджетів:
- при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,
- опрацювати питання погашення різниці в тарифах,
- розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.
У соціальній сфері:
- уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),
- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.
Для підтримки бізнесу:
- щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,
- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки — на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,
- розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.
«Очікуємо розгляд в залі 21−22 жовтня», — зазначила Підласа.
