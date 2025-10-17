Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2026

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові зміни

Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):

У сфері оборони:

розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.

У сфері освіти:

розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,

спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров’я:

розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),

визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.

Для місцевих бюджетів:

при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,

опрацювати питання погашення різниці в тарифах,

розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері:

уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),

збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Для підтримки бізнесу:

щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,

передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки — на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,

розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

«Очікуємо розгляд в залі 21−22 жовтня», — зазначила Підласа.