17 жовтня 2025, 18:29

Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2026

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік.
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові зміни

Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):

У сфері оборони:
розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.

У сфері освіти:

  • розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,
  • вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,
  • спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров’я:

  • розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),
  • визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.

Для місцевих бюджетів:

  • при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,
  • опрацювати питання погашення різниці в тарифах,
  • розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері:

  • уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),
  • збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Для підтримки бізнесу:

  • щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,
  • передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки — на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,
  • розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

«Очікуємо розгляд в залі 21−22 жовтня», — зазначила Підласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
