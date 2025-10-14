Крипторинок втратив $150 млрд через торговельну війну США та Китаю

Загальна вартість ринку криптовалют впала на понад $150 мільярдів за добу на тлі різкого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельного конфлікту між США та Китаєм. Провідні цифрові активи, зокрема Bitcoin та Ether, продовжують знижуватися після історичної хвилі ліквідацій, що почалася на вихідних. Про це повідомляє Bloomberg 14 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння ключових активів та масові ліквідації

Bitcoin впав на 4% до приблизно $111 200. Ether знизився на 7,8%, опустившись нижче $4 000. Менші, більш волатильні токени зазнали ще більших втрат.

Розпродаж, що розпочався 10 жовтня після погроз президента США Дональда Трампа запровадити нові мита проти Китаю, вже призвів до примусової ліквідації на суму близько $19 мільярдів. Нервозність серед трейдерів підкреслюється і значним відтоком капіталу: лише в понеділок інвестори вивели $756 мільйонів з американських біржових фондів (ETF) на Bitcoin та Ether.

Геополітика як каталізатор

Новим поштовхом до падіння стали дії Китаю у відповідь на американські санкції. Пекін запровадив обмеження проти американських підрозділів одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, Hanwha Ocean Co. Ця напруженість також негативно вплинула на фондові ринки Азії та Європи, більшість з яких у вівторок перебували в «червоній зоні».

Прогнози аналітиків та наслідки для компаній

Аналітики попереджають про можливе подальше зниження. За словами Тімоті Місіра з платформи BRN, падіння Bitcoin нижче $110 000 може спровокувати «тестування діапазону ліквідності $104 000 — $108 000». У компанії Glassnode вважають, що ринок входить у «фазу консолідації», яка характеризуватиметься обережністю та вибірковим ризиком.

Коливання на крипторинку боляче вдарили по публічних компаніях, які роблять ставку на накопичення цифрових активів. Наприклад, акції японської компанії Metaplanet Inc. у вівторок впали на 12% до п'ятимісячного мінімуму, внаслідок чого її ринкова вартість вперше опустилася нижче вартості її резервів у Bitcoin.

Що таке «ліквідація» у криптотрейдингу?

Масові ліквідації на $19 млрд стали однією з головних причин обвалу. Цей механізм працює наступним чином: