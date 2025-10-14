Крипторинок втратив $150 млрд через торговельну війну США та Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 жовтня 2025, 16:22

Крипторинок втратив $150 млрд через торговельну війну США та Китаю

Загальна вартість ринку криптовалют впала на понад $150 мільярдів за добу на тлі різкого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельного конфлікту між США та Китаєм. Провідні цифрові активи, зокрема Bitcoin та Ether, продовжують знижуватися після історичної хвилі ліквідацій, що почалася на вихідних. Про це повідомляє Bloomberg 14 жовтня.

Загальна вартість ринку криптовалют впала на понад $150 мільярдів за добу на тлі різкого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельного конфлікту між США та Китаєм.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння ключових активів та масові ліквідації

Bitcoin впав на 4% до приблизно $111 200. Ether знизився на 7,8%, опустившись нижче $4 000. Менші, більш волатильні токени зазнали ще більших втрат.

Розпродаж, що розпочався 10 жовтня після погроз президента США Дональда Трампа запровадити нові мита проти Китаю, вже призвів до примусової ліквідації на суму близько $19 мільярдів. Нервозність серед трейдерів підкреслюється і значним відтоком капіталу: лише в понеділок інвестори вивели $756 мільйонів з американських біржових фондів (ETF) на Bitcoin та Ether.

Геополітика як каталізатор

Новим поштовхом до падіння стали дії Китаю у відповідь на американські санкції. Пекін запровадив обмеження проти американських підрозділів одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, Hanwha Ocean Co. Ця напруженість також негативно вплинула на фондові ринки Азії та Європи, більшість з яких у вівторок перебували в «червоній зоні».

Прогнози аналітиків та наслідки для компаній

Аналітики попереджають про можливе подальше зниження. За словами Тімоті Місіра з платформи BRN, падіння Bitcoin нижче $110 000 може спровокувати «тестування діапазону ліквідності $104 000 — $108 000». У компанії Glassnode вважають, що ринок входить у «фазу консолідації», яка характеризуватиметься обережністю та вибірковим ризиком.

Коливання на крипторинку боляче вдарили по публічних компаніях, які роблять ставку на накопичення цифрових активів. Наприклад, акції японської компанії Metaplanet Inc. у вівторок впали на 12% до п'ятимісячного мінімуму, внаслідок чого її ринкова вартість вперше опустилася нижче вартості її резервів у Bitcoin.

Що таке «ліквідація» у криптотрейдингу?

Масові ліквідації на $19 млрд стали однією з головних причин обвалу. Цей механізм працює наступним чином:

  • Торгівля з кредитним плечем: Трейдер використовує невелику суму власних коштів (заставу) для відкриття значно більшої позиції за рахунок позики від біржі. Це дозволяє помножити потенційний прибуток, але так само збільшує і ризик збитків.
  • Ліквідація: Якщо ринок рухається проти позиції трейдера (наприклад, він ставив на зростання, а ціна падає), його збитки зростають. Коли збитки досягають критичної точки, і застава вже не може покрити ризики, біржа примусово закриває позицію, щоб повернути свої кошти. Це і є ліквідація. Трейдер при цьому втрачає всю свою заставу.
  • Ефект доміно: Під час різкого падіння ринку тисячі таких ліквідацій відбуваються одночасно. Це створює величезну хвилю примусового продажу, що ще сильніше тисне на ціну, провокуючи нові ліквідації.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає koluchka7 и 39 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами