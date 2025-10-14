Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік до 3,2% із раніше прогнозованих у липні 3,0%, зберігши при цьому прогноз на 2026 рік на рівні 3,1%.
МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%
Перегляд прогнозу у бік підвищення, оголошений у вівторок у звіті МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пов'язаний з тим, що вплив тарифів та фінансових умов виявився менш серйозним, ніж спочатку побоювалися. Проте організація попередила, що потенційна ескалація торгової війни між США та Китаєм, якій загрожує президент Дональд Трамп, є «значним ризиком» для глобального економічного зростання.
Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша зазначив, що нещодавні торгові угоди між США і найбільшими економіками дозволили уникнути гірших наслідків тарифних загроз Трампа за мінімальних заходів у відповідь. Це друге підвищення прогнозу зростання МВФ з квітня, коли фонд прогнозував песимістичніше зростання у 2,8% після введення Трампом широких «взаємних» тарифів.
Проте напруженість посилилася в п'ятницю, коли Трамп пригрозив запровадити 100% мита на китайські товари, на додаток до існуючих тарифів, які в середньому становлять 55% у відповідь на розширення Пекіном експортного контролю над рідкісноземельними металами.
Міністр фінансів Скотт Бессент у понеділок заявив, що ведуться переговори для запобігання серйозній ескалації торгової війни.
Сценарій МВФ з понижувальними ризиками показує, що якщо тарифи на китайські товари збільшаться на 30 процентних пунктів, а на товари з Японії, єврозони та азіатських ринків, що розвиваються, — на 10 процентних пунктів, глобальне зростання може знизитися на 0,3 процентних пункти в 2026 році, причому негативний вплив. 2028 року.
Зростання економіки США залишається стійким у базовому прогнозі МВФ, з невеликим підвищенням до 2,0% на 2025 рік із попередніх 1,9%, та 2,1% на 2026 рік. Ці показники залишаються нижчими за темпи зростання 2024 року, що становлять 2,8%.
Прогноз зростання єврозони покращився до 1,2% з 1,0% завдяки фіскальній експансії в Німеччині та сильній динаміці в Іспанії. Японія показала значне збільшення до 1,1% з 0,7%, виграючи від прискореної торгівлі та сильнішого зростання заробітної плати.
МВФ зберіг прогнози зростання Китаю на рівні 4,8% на 2025 рік і 4,2% на 2026 рік, попередивши при цьому, що «перспективи залишаються тривожними» з підвищеними ризиками для фінансової стабільності, оскільки сектор нерухомості продовжує відчувати труднощі.
Прогнози глобальної інфляції загалом залишилися незмінними: 4,2% на 2025 рік і 3,7% на 2026 рік, хоча МВФ відзначив розбіжності між країнами, зі зростанням прогнозів інфляції у США, оскільки компанії починають перекладати тарифні витрати на споживачів
