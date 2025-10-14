МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік до 3,2% із раніше прогнозованих у липні 3,0%, зберігши при цьому прогноз на 2026 рік на рівні 3,1%.

Деталі

Перегляд прогнозу у бік підвищення, оголошений у вівторок у звіті МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пов'язаний з тим, що вплив тарифів та фінансових умов виявився менш серйозним, ніж спочатку побоювалися. Проте організація попередила, що потенційна ескалація торгової війни між США та Китаєм, якій загрожує президент Дональд Трамп, є «значним ризиком» для глобального економічного зростання.

Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша зазначив, що нещодавні торгові угоди між США і найбільшими економіками дозволили уникнути гірших наслідків тарифних загроз Трампа за мінімальних заходів у відповідь. Це друге підвищення прогнозу зростання МВФ з квітня, коли фонд прогнозував песимістичніше зростання у 2,8% після введення Трампом широких «взаємних» тарифів.

Проте напруженість посилилася в п'ятницю, коли Трамп пригрозив запровадити 100% мита на китайські товари, на додаток до існуючих тарифів, які в середньому становлять 55% у відповідь на розширення Пекіном експортного контролю над рідкісноземельними металами.

Міністр фінансів Скотт Бессент у понеділок заявив, що ведуться переговори для запобігання серйозній ескалації торгової війни.

Сценарій МВФ з понижувальними ризиками показує, що якщо тарифи на китайські товари збільшаться на 30 процентних пунктів, а на товари з Японії, єврозони та азіатських ринків, що розвиваються, — на 10 процентних пунктів, глобальне зростання може знизитися на 0,3 процентних пункти в 2026 році, причому негативний вплив. 2028 року.