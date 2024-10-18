Головне за тиждень: ТАС купує Ідея Банк, МВФ знизив комісії та підвищення податків

У вересні читачі «Мінфіну» залишили 447 відгуків на роботу банків, із яких 253 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк за $34 мільйони

Правління польської Getin Holding і група ТАС Сергія Тігіпка підписали в п'ятницю договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становитиме $34 млн.

Зростання ВВП України за 9 місяців оцінюється на рівні 4,5% — Мінекономіки

У вересні 2024 року українська економіка зросла на 3,8% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані оприлюднило Міністерство економіки.

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

17 жовтня 2024 року інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» запустив нову послугу «Обмін криптовалют». Він розташований у розділі «Криптовалюта».

Гривневі ОВДП: що відбувається з їхньою дохідністю і коли вигідніше їх купувати

Витрати на війну постійно збільшуються, і тому уряд активно шукає джерела покриття зростаючого дефіциту бюджету. Головний потенціал криється в збільшенні приватних власників ОВДП. Адже зараз населення тримаєв банках близько 1,2 трлн грн. На яких умовах громадяни готові будуть активніше вкладатися в держоблігації?

Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів».

Вакансій багато, роботи немає: чому багато українців не можуть працевлаштуватися

На українському ринку праці склалася цікава ситуація. З одного боку, зростає дефіцит кадрів. За оцінками Мінекономіки, брак робочої сили наразі сягає 30%. При цьому багато хто скаржиться, що не можуть знайти роботу, попри велику кількість пропозицій. «Мінфін» розбирався, що насправді відбувається на ринку праці.

Кабмін дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень

Кабмін схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Відгук вересня: Чому Приват змушує клієнтів чекати на обмін зношених купюр 3 роки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у вересні. Ним став наш читач під ніком Василь Костянецький. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які планують обміняти пошкоджені купюри у доларах та євро, ось чому.

МВФ незабаром затвердить п'ятий транш для України на $1,1 млрд

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш на $1,1 млрд. Про це заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен. За словами чиновника, це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку в жовтні у Вашингтоні.

Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн

Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера.

Спікер ВР відправив на підпис президенту закон про підвищення податків

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента. Про це написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. «Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набере чинності, чим збільшить податки», — написав він.

МВФ знизив комісії: Річні витрати України за користування ресурсами зменшаться на $130 млн