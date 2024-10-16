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16 жовтня 2024, 15:17

Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн

Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера, пише Forbes.ua.

Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.
Фото: depositphotos

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Як вимірювали показник

Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

Місце України в рейтингу

Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення. Це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, йдеться у пресрелізі Центру Бендукідзе.

Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи

  1. Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.

  2. Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.

  3. Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.

  4. Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.

  5. Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Лідери рейтингу

Гонконг знову очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

Загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, сказав Метью Мітчелл, старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту.

Нагадаємо

За підсумками 2021 року Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн. Тоді Україна посіла 112-те місце зі 165 юрисдикцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
16 жовтня 2024, 15:41
#
І не лише ЕКОНОМІЧНО невільних…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
16 жовтня 2024, 15:52
#
Эх, если бы только экономично.
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