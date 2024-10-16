Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера, пише Forbes.ua.
Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн
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Як вимірювали показник
Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.
Місце України в рейтингу
Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.
Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення. Це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, йдеться у пресрелізі Центру Бендукідзе.
Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.
Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи
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Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
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Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
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Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
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Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
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Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.
Лідери рейтингу
Гонконг знову очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.
Загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, сказав Метью Мітчелл, старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту.
Нагадаємо
За підсумками 2021 року Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн. Тоді Україна посіла 112-те місце зі 165 юрисдикцій.
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