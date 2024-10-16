Кабмін схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що пропонує законопроєкт
«Схвалено проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану», — повідомив Мельничук.
Змінами запроваджується:
-
можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою — обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.
-
визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною), складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування ділянкою, порядок ухвалення рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування нею або про її викуп.
Коментарі