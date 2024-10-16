Кабмін дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень

можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою — обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.