МВФ знизив комісії: Річні витрати України за користування ресурсами зменшаться на $130 млн

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«Рада директорів МВФ ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються і мають програми фінансування від Фонду. У середньому розмір комісій зменшується на 36%, що знизить доходи МВФ приблизно на $1,2 млрд/рік», — написав Рашкован.

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За словами Рашкована, це рішення також чинить позитивний вплив для України: загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ скоротяться десь на $130 млн, а з огляду на майбутні транші МВФ за наявною програмою, ефект на наступні п'ять років — $650−700 млн.

«Непогано, зокрема тому, що витрати для України зменшуються на рівні 38−39%, тобто більше, ніж для інших країн», — пояснив він.

Крім того, Рашкован наголосив, що ці комісії та збори було зменшено тільки для країн, що розвиваються, оскільки вартість ресурсів для найбідніших країн формується по-іншому.

Саме рішення, за його словами, ухвалити було непросто, зокрема тому, що Фонд — це організація, яка побудована на консенсусі, і в такому питанні, як комісії, чітко проявилися різні інтереси двох основних груп країн-членів — країн-донорів і країн-боржників.

«Далі ключові економіки світу (і їхні центробанки) впоралися з інфляцією, тож центробанки розпочали цикл зниження ключових ставок, тому і базова ставка кредитування дуже скоро почне швидко знижуватися з максимумів, на яких вона була в останній рік. Це ще додатково знизить вартість ресурсів МВФ для України», — підсумував Рашкован.

Нагадаємо

11 жовтня було ухвалено рішення про зменшення маржі за відсотковою ставкою SDR від 100 базисних пунктів до 60 б. п., збільшення порога, за якого застосовують надбавки на основі рівня, зі 187,5% від квоти до 300%.