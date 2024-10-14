МВФ знизив комісії: Річні витрати України за користування ресурсами зменшаться на $130 млн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 жовтня 2024, 11:43

МВФ знизив комісії: Річні витрати України за користування ресурсами зменшаться на $130 млн

Річні витрати України за користування ресурсами МВФ зменшаться на $130 млн завдяки рішенню Фонду про зниження рівня комісій, вважає заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован.

Річні витрати України за користування ресурсами МВФ зменшаться на $130 млн завдяки рішенню Фонду про зниження рівня комісій, вважає заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован. ►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Деталі «Рада директорів МВФ ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються і мають програми фінансування від Фонду.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Рада директорів МВФ ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються і мають програми фінансування від Фонду. У середньому розмір комісій зменшується на 36%, що знизить доходи МВФ приблизно на $1,2 млрд/рік», — написав Рашкован.

Читайте: $1,6 млрд зверху за 4 роки: за що МВФ штрафує Україну та як це змінити

За словами Рашкована, це рішення також чинить позитивний вплив для України: загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ скоротяться десь на $130 млн, а з огляду на майбутні транші МВФ за наявною програмою, ефект на наступні п'ять років — $650−700 млн.

«Непогано, зокрема тому, що витрати для України зменшуються на рівні 38−39%, тобто більше, ніж для інших країн», — пояснив він.

Крім того, Рашкован наголосив, що ці комісії та збори було зменшено тільки для країн, що розвиваються, оскільки вартість ресурсів для найбідніших країн формується по-іншому.

Саме рішення, за його словами, ухвалити було непросто, зокрема тому, що Фонд — це організація, яка побудована на консенсусі, і в такому питанні, як комісії, чітко проявилися різні інтереси двох основних груп країн-членів — країн-донорів і країн-боржників.

«Далі ключові економіки світу (і їхні центробанки) впоралися з інфляцією, тож центробанки розпочали цикл зниження ключових ставок, тому і базова ставка кредитування дуже скоро почне швидко знижуватися з максимумів, на яких вона була в останній рік. Це ще додатково знизить вартість ресурсів МВФ для України», — підсумував Рашкован.

Нагадаємо

11 жовтня було ухвалено рішення про зменшення маржі за відсотковою ставкою SDR від 100 базисних пунктів до 60 б. п., збільшення порога, за якого застосовують надбавки на основі рівня, зі 187,5% від квоти до 300%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
14 жовтня 2024, 11:48
#
А як же списання від 006?
+
0
R S
R S
14 жовтня 2024, 12:12
#
Обнулите все комиссии и сделайте кредиты бесплатными (беспроцентными) — так будет намного интереснее:).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами