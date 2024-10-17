Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів». Про це повідомив заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідні норми закону набирають чинності з 1 листопада 2024 року.

Закон врегульовує умови контракту про проходження служби в митних органах, визначає вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджує процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.

Крім того, документом передбачається проведення прозорого конкурсу на посаду голови Державної митної служби за участі міжнародних організацій та звільнення його за висновком зовнішньої незалежної оцінки (аудиту).

Також впроваджується процедура переатестації усіх працівників митних органів протягом 18 місяців з призначення нового голови відомства.