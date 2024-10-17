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17 жовтня 2024, 13:55

Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів». Про це повідомив заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів».
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

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Відповідні норми закону набирають чинності з 1 листопада 2024 року.

Закон врегульовує умови контракту про проходження служби в митних органах, визначає вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджує процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.

Крім того, документом передбачається проведення прозорого конкурсу на посаду голови Державної митної служби за участі міжнародних організацій та звільнення його за висновком зовнішньої незалежної оцінки (аудиту).

Також впроваджується процедура переатестації усіх працівників митних органів протягом 18 місяців з призначення нового голови відомства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+68
Turbo Apricot
Turbo Apricot
17 жовтня 2024, 14:03
#
Заздалегідь відомий результат перезавантаження п'ять-шість менеджерів залишаться на своїх посадах, бо їх не можна звільняти оскільки вони вбивали чєчєнців в Києві
+
+40
RobinG
RobinG
17 жовтня 2024, 14:07
#
Перезавантажують із однієї кишені в іншу.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 жовтня 2024, 14:12
#
Щас пацаны пойдут на перезагрузку :D баксов в евро
+
+40
SamBB
SamBB
17 жовтня 2024, 14:32
#
Це як перезавантажувати старий, дряхлий комп на лівій вінді))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 жовтня 2024, 14:33
#
Реалізують тільки останній пункт!
+
0
Riojas
Riojas
17 жовтня 2024, 14:54
#
Какая по счету перезагрузка?
+
0
Karin77
Karin77
17 жовтня 2024, 15:15
#
Перестановка мест слагаемых))) 😜
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