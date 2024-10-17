17 жовтня 2024 року інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» запустив нову послугу «Обмін криптовалют». Він розташований у розділі «Криптовалюта».
17 жовтня 2024, 16:03
Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»
Тепер на нашому порталі можна не лише ознайомитись із найсвіжішими курсами криптовалют, а й провести вигідний обмін. Розміщені у розділі обмінники ретельно перевірені та мають позитивну репутацію.
Що пропонує новий розділ:
- Можливість порівняти курси криптовалют одна до одної, а також до фіатних валют.
- Можливість обміняти криптовалюту онлайн. У розділі прямі переходи на сайти криптообмінників. Всі обмінники працюють в автоматичному (без присутності людини)/напівавтоматичному режимі (людина лише підтверджує проведення операції).
- Можливість залишити відгук про досвід роботи з обмінником та ознайомитися з відгуками користувачів про обмін.
- Інформацію про графік роботи обмінника та соціальні мережі.
Джерело: Мінфін
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