Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

17 жовтня 2024 року інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» запустив нову послугу «Обмін криптовалют» . Він розташований у розділі «Криптовалюта».

Тепер на нашому порталі можна не лише ознайомитись із найсвіжішими курсами криптовалют, а й провести вигідний обмін. Розміщені у розділі обмінники ретельно перевірені та мають позитивну репутацію.

Що пропонує новий розділ:

Можливість порівняти курси криптовалют одна до одної , а також до фіатних валют.

Можливість обміняти криптовалюту онлайн. У розділі прямі переходи на сайти криптообмінників. Всі обмінники працюють в автоматичному (без присутності людини)/напівавтоматичному режимі (людина лише підтверджує проведення операції).