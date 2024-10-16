Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш на $1,1 млрд. Про це заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен, пише Голос Америки.
МВФ незабаром затвердить п'ятий транш для України на $1,1 млрд
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Деталі
За словами чиновника, це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку в жовтні у Вашингтоні.
Фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але виконавче правління Фонду ще не надало остаточне схвалення.
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«Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму», — сказав Німен журналістам Voice of America.
Нагадаємо
Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.
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Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.
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