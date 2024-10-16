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16 жовтня 2024, 11:49

МВФ незабаром затвердить п'ятий транш для України на $1,1 млрд

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш на $1,1 млрд. Про це заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен, пише Голос Америки.

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш на $1,1 млрд.
Фото: depositphotos

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Деталі

За словами чиновника, це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку в жовтні у Вашингтоні.

Фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але виконавче правління Фонду ще не надало остаточне схвалення.

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«Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму», — сказав Німен журналістам Voice of America.

Нагадаємо

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.

Читайте: МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
16 жовтня 2024, 12:21
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Надіюсь ці транші підуть на покращення демографічної кризи та соціальної допомоги населенню яке все менше і менше, а не по потужних кешенях найпотужніших з найпотужнішіх, які підвищили собі зарплатню на 75% в бюджеті 2025, а діру розкрадених 600 мільярдів будуть зрізати з населення податками та вичавлюванням бізнесу, та поглиблювати кризу та занепад в Країні.
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