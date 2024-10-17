Відгук вересня: Чому Приват змушує клієнтів чекати на обмін зношених купюр 3 роки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у вересні. Ним став наш читач під ніком Василь Костянецький. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які планують обміняти пошкоджені купюри у доларах та євро , ось чому.

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Василь Костянецький розповів, що мав пошкоджені купюри на суму 30 євро та 200 доларів та хотів поміняти їх у Приватбанку.

«Ну вирішив зробити все по закону так би мовити, ну я як пенсіонер, який вірить ще фахівцям, вирішив що тут ну нічого такого бути не може, ах як я помилявся. У касі дуже ввічливо з мене взяли за цю послугу понад 1000 гривень клятвенно запевнивши кілька разів, що за часом це займе максимум 6 місяців, а з її досвіду так і взагалі 4−5 місяців, я все здав, сплатив, натомість мені оформили 2 картки на рік на євро і на долари, запевнивши, що на них надійде моя раніше здана сума протягом 6 місяців», — пише читач.

Через пів року він, не отримавши грошей, вирішив з'ясувати, що відбувається. З'ясовувати довелось у відділенні, де автор відгуку дізнався, що валютне інкасо — до трьох років.

Що кажуть банкіри та юристи

На наш запит у Приватбанку повідомили, що строки та вартість валютного інкасо не змінювались, і опубліковані на сайті банку. Щодо того, чому банк пропонує такі великі строки надання послуги, то у банку пояснили, що не можуть на це впливати: це вимоги банка-кореспондента.

«Мінфін» спитав юристів, як наразі регулюється валютне інкасо. Юрист Ю К «Арес» Ігор Терещенко пояснив, що збільшення строків інкасо пов’язане з повномасштабною агресією проти України, яка значно ускладнила логістичні зв’язки.

Раніше, каже юрист, пошкоджена іноземна валюта транспортувалася за кордон здебільшого за допомогою літаків. «Наразі з очевидних причин цей шлях є недоступним. Отже, очікувати на покращення ситуації до завершення бойових дій не варто», — додає він.

У роз’ясненні від 23.06.23 р. Нацбанк зазначив, що строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) встановлюються банками самостійно.

«Щодо доцільності регулювання строків операції з боку НБУ — звичайно, хотілося б, аби регулятор більш активно використовував свої повноваження і встановлював строки для проведення інкасо, аби людям не доводилося чекати на проведення цієї операції роками.

Проте, зрозуміло, чому Нацбанк займає обережну позицію — адже у разі встановлення граничних строків проведення операції може виникнути ситуація, коли банки просто не зможуть їх дотримуватися через недоліки у логістиці", — говорить Ігор Терещенко.

Водночас, він нагадує, що банк що обов’язково має інформувати клієнта про умови надання послуги та комісію, що стягується за її надання.

«Крім того, що касир має бути обізнаний із умовами проведення операції, така інформація має бути обов’язково розміщена у доступному для огляду клієнтами місці», — резюмує Ігор Терещенко. Якщо таке наочне інформування у відділенні відсутнє, то це порушення з боку банку, каже юрист.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.