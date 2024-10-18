Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк за $34 мільйони

Правління польської Getin Holding і група ТАС Сергія Тігіпка підписали в п'ятницю договір купівлі-продажу Ідея Банку . Базова сума угоди становитиме $34 млн. Про це повідомляється в пресрелізі групи.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Покупець 100% акцій — кіпрська компанія Alkemi Limited, яка входить до групи ТАС.

Сума угоди становитиме $34 млн при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%, але може зрости до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.

Угода буде завершена за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету та погодження з боку НБУ. Це буде першою угодою з продажу банку на українському ринку від початку повномасштабного вторгнення рф.

Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тисяч за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Ідея Банк

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.

Група ТАС

Група ТАС — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості. Власник Групи — Сергій Тігіпко.

Зазначимо, що групі ТАС уже належать два банки — ТАСкомбанк і Універсал Банк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у купівлі Ідея Банку зацікавлена група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та Нова пошта Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка.