Спікер ВР відправив на підпис президенту закон про підвищення податків

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента. Про це написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набере чинності, чим збільшить податки», — написав Железняк.

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Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.