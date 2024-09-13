Головне за тиждень: Домовленість з МВФ, інфляція та нові валютні обмеження

Дональд Трамп, який ще місяць тому готувався святкувати перемогу на президентських виборах, стрімко втрачає шанси. Натомість рейтинг кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, яка замінила в перегонах чинного президента Джо Байдена, зростає. «Мінфін» вирішив проаналізувати, чого очікує Волл-стріт від її можливого президентства, та які сектори вже почали нервувати.

США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування.

ЄЦБ знизив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 вересня. Ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів і тепер вона становить 3,5%. Процентні ставки за основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням знижені до 3,65% та 3,9% відповідно.

МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Україна отримає близько $1,1 млрд.

Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $780 млн) на підтримку у війні з рф. Про це повідомляється на сайті уряду Британії з нагоди візиту глави британського Міністерства закордонних справ Девіда Леммі до Києва 11 вересня.

Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня

Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним.

Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат