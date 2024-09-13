Регулювання цін на їжу та вищі податки: чого чекають ринки у разі перемоги Камали Гарріс
Головне за тиждень: Домовленість з МВФ, інфляція та нові валютні обмеження
Дональд Трамп, який ще місяць тому готувався святкувати перемогу на президентських виборах, стрімко втрачає шанси. Натомість рейтинг кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, яка замінила в перегонах чинного президента Джо Байдена, зростає. «Мінфін» вирішив проаналізувати, чого очікує Волл-стріт від її можливого президентства, та які сектори вже почали нервувати.
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування.
ЄЦБ знизив усі три ключові відсоткові ставки
Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 вересня. Ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів і тепер вона становить 3,5%. Процентні ставки за основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням знижені до 3,65% та 3,9% відповідно.
МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда
Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Україна отримає близько $1,1 млрд.
Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів
Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $780 млн) на підтримку у війні з рф. Про це повідомляється на сайті уряду Британії з нагоди візиту глави британського Міністерства закордонних справ Девіда Леммі до Києва 11 вересня.
Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня
Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним.
Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат
Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні. Про це повідомила Державна служба статистики. У річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2024 року зросла до 7,5%. У липні показник становив 5,4%.
Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 10 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,31 млрд грн в еквіваленті, що на 0,17 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,48 млрд грн.
Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell
Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia».
Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток
НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис. на вихідні транзакції.
З 10 вересня Нацбанк вводить нові валютні обмеження, а деякі пом'якшує
Нацбанк з 10 вересня вводить низку нових обмежень на валютні операції, але водночас регулятор пом'якшує деякі правила обігу валюти. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті.
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