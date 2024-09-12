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12 вересня 2024, 8:43

США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції.

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування.
Фото: pixabay.com

За словами Блінкена, енергетична підтримка у розмірі $325 млн доларів допоможе:

  • відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності,
  • забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях,
  • посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Він також підкреслив, що США мають намір залучити додаткову підтримку від країн G7+ під час засідання Координаційної групи з енергетики впродовж наступних тижнів.

Близько $290 млн підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.

Решта допомоги ($102 млн) буде спрямована на заходи з розмінування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Я Саня
Я Саня
12 вересня 2024, 9:47
#
Ну нарешті, а то навіть порш каєн коханці деякі не могли купити
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