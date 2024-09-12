США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги — населенню, що потерпає від збройної агресії рф, а також понад $100 млн на розмінування. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції.

За словами Блінкена, енергетична підтримка у розмірі $325 млн доларів допоможе:

відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності,

забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях,

посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Він також підкреслив, що США мають намір залучити додаткову підтримку від країн G7+ під час засідання Координаційної групи з енергетики впродовж наступних тижнів.

Близько $290 млн підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.

Решта допомоги ($102 млн) буде спрямована на заходи з розмінування.