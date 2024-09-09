Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток

НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції. Про це йдеться у дописі НБУ у Facebook.

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«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.

Він також повідомив, що упродовж наступного місяця розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих карток, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців.

Нагадаємо, що раніше НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень. Обмеження почнуть працювати з 1 жовтня. Спочатку ліміт мав діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.