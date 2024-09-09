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ВхідРеєстрація
9 вересня 2024, 11:53

Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток

НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції. Про це йдеться у дописі НБУ у Facebook.

В НБУ радять банкам орієнтуватися на рівень доходів при застосуванні обмежень оборотів по карткам.

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«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.

Він також повідомив, що упродовж наступного місяця розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих карток, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців.

Нагадаємо, що раніше НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень. Обмеження почнуть працювати з 1 жовтня. Спочатку ліміт мав діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 29

+
+305
rydley3050
rydley3050
9 вересня 2024, 11:57
#
КНДР…всем в тень
+
+261
nsns3212
nsns3212
9 вересня 2024, 12:05
#
Офис простых решений, задача добить страну
+
0
oldman54
oldman54
9 вересня 2024, 12:05
#
Вільний народе, вільної країни!
Ми, українці, маємо спільну мету і рухаємось до неї крок за кроком. Відстоюємо право на свободу. Бережемо наші цінності. І з кожним днем — наближаємо перемогу

+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 12:06
#
Нащо тоді ці обмеження як банки ще з 2020 проводять фінмониторинг орієнтуючись на доходи громадян?
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 вересня 2024, 12:44
#
Так ви не читаєте текст. Пропонується створити реєстр і шарити доходи між банками, щоби контролювати ліміт на рівні всіх банків одразу.
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:36
#
Я не бачу щоб НБУ оголошував створення такого реєстра.
Я бачу лише заклик НБУ разробити загальний підхід до фінмониторингу, щоб не було так що Моно блокує купу людей які потім бігуть в умовний ПУМБ і починають писати як їм вольготного живеться в іншому банку, а Моно какашка.
+
0
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 14:01
#
Так вы начните с того, что этот доход в анкете можно указать абсолютно любой. У меня ровно в одном банке попросили принести декларацию, чтобы его подтвердить. Реестр недобросовестных клиентов наверное дело нужное, при условии четкой процедуры апелляции. Но речь ведь не об этом, а о технических условиях для работы лимита 150 тысяч не в границах банка, а всей финансовой системы Украины
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 14:08
#
что этот доход в анкете можно указать абсолютно любой.

на зараз так — клієнт називає якусь умовну суму оборотів і банк записує це в свої системи які потім спираються на це число коли аналізують операцї клієнта
саме тому по-дебільному вказувати якусь малу суму «щоб податкова не побачила» бо тим самим клієнт наражає себе на небезпеку потрапляння на фінмониторинг

я вказую велику суму і мабуть треба ще пройтись по застосункам і збільшити її

У меня ровно в одном банке попросили принести декларацию, чтобы его подтвердить

От схоже тепер питати декларацію будуть у всіх банках, бо саме про це йдеться в пості на ФБ, давайте я зацитую цей фрагмент: «Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті.».

Реестр недобросовестных клиентов наверное дело нужное, при условии четкой процедуры апелляции

Давно кажу про те що сучасний фінмон позбавив клієнта будь яких прав і має бути додано право клієнта приймати участь в розгляді справи та право на апеляцію. Чи хоча б право на апеляцію. Але на жаль мене ніхто не почує бо я не якимось значимим чиновником чи блогером.

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0
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 12:49
#
Раньше его проводил каждый банк отдельно, внутри себя. Теперь будет общий реестр всех переводов для каждого клиента, чтобы проверять общую сумму в месяц по всем банкам страны. Что дальше можно делать с таким реестром, каждый решает сам
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:38
#
Не бачу в тексті ані слова про реєстр переказів.

Я розумію що ви за натурою зрадо***, але ж зараз ви просто вчергове компрометуєте як свою позицію так і особисто себе бо вигадали те чого в тексті не має. Навіть з вашою позицією можна краще.
+
0
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 13:43
#
«И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой» Как это будет работать без единого реестра переводов со всех банков?
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:46
#
Ти бачиш тут слово перекази? Я не бачу.
Ти бачиш тут слово реєстр? Я не бачу.

А якби ти прочитав попередній абзац то зрозумів би про що мова: "Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів."
А мова про те що правила фінмону мають бути плюс-мінус загальними, а не в кожному банку свої.

У свої відповіді Інвестору я як раз продемонстрував це на прикладі
https://minfin.com.ua/ua/2024/09/09/135094963/#com4688924
+
0
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 14:06
#
Я это прочитал именно как обход лимита 150 тысяч в месяц (там ещё и количество операций есть) в виде пойти и пооткрывать счета в десятке банков. Я вообще не уверен, уполномочен ли банк проверять достоверность этой анкеты и как это технически осуществляется
+
+83
zevs1
zevs1
9 вересня 2024, 12:12
#
Закройте систему p2p переводов, и у банков не будет никаких проблем.
И никто никого не будет блокировать и мучать вопросами со справками доходах
+
+83
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 12:39
#
Правильно. На каждый перевод получить дозвіл в НБУ. Пакет документов, подтверждающих цель платежа и источник доходов, принимается по четным вторникам с 9 до 13. Военнообязанные должны предоставить актуальный военно-учетный документ.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
9 вересня 2024, 13:25
#
100% пидтримую!
Отключить п2п, карточки выдавать только для зарплаты и только по предъявлению военно-учётных документов!
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:43
#
В Європі мабуть саме тому фінмон більш непомінтий що немає цієї системи майже-анонімних переказів, а відповідно банк не збуджується коли бачить черговий незрозумілий переказ.

Тож у вашому сарказмі насправді є доля здорового глузду.
+
+68
Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 вересня 2024, 12:48
#
Обмеження на рух капіталів приведе до зниження економічної активності. Так, частина цих капіталів — це тіньова економіка, але від цих нововведень постраждає багато інших людей. Ми не вивеземо, якщо з усіх надбань евросоюзу будемо брати найгірші - бюрократію і банківський комплаентс.
+
+15
zevs1
zevs1
9 вересня 2024, 13:02
#
Злий Инвестор.
Вы о чём, о каких капиталах в Украинской феодальной системе?, тут нет места для свободного капитала так как нет самой экономической свободы.
У нас больше подойдут правила для перевода средств нужно иметь справку из психушки причем для обоих для отправителя так и получателя, может и банкирам скоро понадобится такая же справка из дурдома.
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:39
#
Закон про фінмон існує здається з 2002 року, сучасна версія з 2020. І що, призвело до зниження?

А пам'ятаєте про що нарід кричав в травні 2020? Про те що не можна поповнити карту на суму більше ніж 5000₴. І кого зараз хвилює ця вигадана проблема?
+
0
Riojas
Riojas
9 вересня 2024, 14:10
#
Меня. Родственники не могут пополнить мою карту наличными
+
+53
antey718
antey718
9 вересня 2024, 13:02
#
О, чергове потужноге рішення влади! Навіщо ці напівміри? Давайте показувати касиру АТБ виписку з банку щоб купити туалетний папір.
+
0
paulball
paulball
9 вересня 2024, 13:02
#
При отсутствии налоговой базы налоги повышают, свободу перемещения денег ограничивается… Л — гетьмалогика
+
+15
bonv
bonv
9 вересня 2024, 13:07
#
Добити народ — слуги типу народу!
+
+15
bonv
bonv
9 вересня 2024, 13:07
#
Хотіли по приколу? ©
+
+15
Ramo
Ramo
9 вересня 2024, 13:14
#
Реєстр підозрілих карток) А реєстр корупціонерів та профанів, яких і близько не можна підпускати до державного управління не на часі.
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 13:40
#
Такий реєстр вже давно існує. Але хіба зрадуни прикладають зусиль щоб перевірити в те що вони тільки що вигадали?
+
+15
bonv
bonv
9 вересня 2024, 13:29
#
Нищеброди дорвалися до влади, корупція просто зашкалює - і такі розказують про обмеження для народу… зе-жесть.
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
9 вересня 2024, 13:39
#
БольшевичкИ, по другому и не могут. Запретить, отобрать, посадить, других мер не знают.
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