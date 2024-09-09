НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції. Про це йдеться у дописі НБУ у Facebook.
Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток
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«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Він також повідомив, що упродовж наступного місяця розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих карток, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців.
Нагадаємо, що раніше НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень. Обмеження почнуть працювати з 1 жовтня. Спочатку ліміт мав діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Коментарі - 29
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Я бачу лише заклик НБУ разробити загальний підхід до фінмониторингу, щоб не було так що Моно блокує купу людей які потім бігуть в умовний ПУМБ і починають писати як їм вольготного живеться в іншому банку, а Моно какашка.
на зараз так — клієнт називає якусь умовну суму оборотів і банк записує це в свої системи які потім спираються на це число коли аналізують операцї клієнта
саме тому по-дебільному вказувати якусь малу суму «щоб податкова не побачила» бо тим самим клієнт наражає себе на небезпеку потрапляння на фінмониторинг
я вказую велику суму і мабуть треба ще пройтись по застосункам і збільшити її
У меня ровно в одном банке попросили принести декларацию, чтобы его подтвердить
От схоже тепер питати декларацію будуть у всіх банках, бо саме про це йдеться в пості на ФБ, давайте я зацитую цей фрагмент: «Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті.».
Реестр недобросовестных клиентов наверное дело нужное, при условии четкой процедуры апелляции
Давно кажу про те що сучасний фінмон позбавив клієнта будь яких прав і має бути додано право клієнта приймати участь в розгляді справи та право на апеляцію. Чи хоча б право на апеляцію. Але на жаль мене ніхто не почує бо я не якимось значимим чиновником чи блогером.
Я розумію що ви за натурою зрадо***, але ж зараз ви просто вчергове компрометуєте як свою позицію так і особисто себе бо вигадали те чого в тексті не має. Навіть з вашою позицією можна краще.
Ти бачиш тут слово реєстр? Я не бачу.
А якби ти прочитав попередній абзац то зрозумів би про що мова: "Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів."
А мова про те що правила фінмону мають бути плюс-мінус загальними, а не в кожному банку свої.
У свої відповіді Інвестору я як раз продемонстрував це на прикладі
https://minfin.com.ua/ua/2024/09/09/135094963/#com4688924
И никто никого не будет блокировать и мучать вопросами со справками доходах
Отключить п2п, карточки выдавать только для зарплаты и только по предъявлению военно-учётных документов!
Тож у вашому сарказмі насправді є доля здорового глузду.
Вы о чём, о каких капиталах в Украинской феодальной системе?, тут нет места для свободного капитала так как нет самой экономической свободы.
У нас больше подойдут правила для перевода средств нужно иметь справку из психушки причем для обоих для отправителя так и получателя, может и банкирам скоро понадобится такая же справка из дурдома.
А пам'ятаєте про що нарід кричав в травні 2020? Про те що не можна поповнити карту на суму більше ніж 5000₴. І кого зараз хвилює ця вигадана проблема?