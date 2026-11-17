Хакери впровадили шкідливий JavaScript-код на сайти 178 великих організацій, серед яких BBC, CNN, Zoom, IKEA, Salesforce, HSBC та Ledger. Ці ресурси щодня відвідують мільйони людей у всьому світі. Про масштабну кампанію, яку дослідники назвали Optimjack, повідомив Cointelegraph із посиланням на фахівців з кібербезпеки.

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Атака відбулася 16 листопада 2026 року та використовувала платформу Optimizely, яку компанії застосовують для тестування й оптимізації своїх вебсайтів. Вона дозволяла перехоплювати дані банківських карток, підміняти адреси криптогаманців і викрадати інформацію з пристроїв користувачів.

Під загрозою опинилися сайти глобальних брендів

До переліку постраждалих ресурсів потрапили не лише криптовалютні компанії, а й популярні міжнародні платформи та медіа:

BBC і CNN — новинні ресурси з багатомільйонною аудиторією;

Zoom — сервіс відеозв'язку, яким користуються компанії та приватні особи в усьому світі;

IKEA — міжнародна мережа магазинів меблів і товарів для дому;

Salesforce — одна з найбільших платформ корпоративного програмного забезпечення;

HSBC та Equifax — фінансова група та компанія, що працює з кредитною інформацією;

Ledger — виробник апаратних криптогаманців;

OANDA, Coinpass, IG та Interactive Investor — фінансові й торговельні платформи.

За даними дослідників Report URI, шкідливий код виявили у скриптах, пов'язаних із 178 організаціями. Загалом було знайдено 188 заражених скриптів. Це не означає, що всі відвідувачі цих сайтів стали жертвами крадіжки, але потенційно під загрозою опинилася дуже широка аудиторія.

Як працювала атака

Зловмисники використали механізм сторонніх JavaScript-скриптів, які сайти завантажували через платформу Optimizely. Вона допомагає компаніям тестувати різні версії сторінок, змінювати їхній вміст і персоналізувати досвід користувачів.

Проблема полягала в тому, що до цих скриптів вдалося додати шкідливий код. У результаті його отримували відвідувачі сайтів, які довіряли відомим брендам і не підозрювали про небезпеку.

Програма виконувала кілька завдань:

Підміняла адреси криптогаманців. Коли користувач копіював адресу для переказу криптовалюти, шкідливий код міг замінити її на адресу зловмисників. Людина могла вставити підроблені реквізити й відправити кошти не тому одержувачу. Викрадала дані банківських карток. Код відстежував введення номера картки, терміну її дії та CVV-коду у вебформах і передавав ці відомості на сервер зловмисників. Збирав дані браузера. Дослідники також зафіксували функції викрадення cookie-файлів і створення знімків екрана. Атакував пристрої Apple. За даними Report URI, для користувачів iPhone та iPad шкідливий код міг завантажувати компоненти, пов'язані з експлойтами Coruna та DarkSword. Вони призначені для використання вразливостей iOS.

Водночас дослідники не встановили, скільки саме користувачів постраждали від кожного з цих механізмів. Reuters також зазначає, що не зміг незалежно підтвердити успішність атак на всіх 178 організаціях і загальну кількість скомпрометованих користувачів.

Що відомо про наслідки та реакцію компаній

За даними Report URI, перші випадки завантаження шкідливого коду через сайт BBC зафіксували о 04:21 за UTC 16 листопада. До вечора більшість заражених скриптів уже видалили. Зокрема, код на сайті Ledger очистили приблизно о 20:41 UTC.

У Optimizely підтвердили Cointelegraph, що зловмисники скористалися вразливістю в процесі реєстрації облікових записів для сервісу Experimentation. Компанія заявила, що заблокувала вразливий механізм, видалила сторонній код із постраждалих проєктів, завершила активні сесії, відкликала токени доступу та скинула доступи для відповідних облікових записів.

Salesforce повідомила про розслідування несанкціонованих змін у скриптах Optimizely та тимчасово вимкнула їх у тестових і робочих середовищах. Equifax також заявила, що припинила використовувати Optimizely, але не виявила ознак компрометації власних систем.

За оцінкою Report URI, станом на вечір 16 листопада на криптогаманці зловмисників надійшло близько $7040 у різних цифрових активах. Це лише зафіксовані криптовалютні перекази: обсяг викрадених даних банківських карток, cookie-файлів та іншої інформації поки невідомий.

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Чому ця атака особливо небезпечна

Інцидент демонструє ризик атак через ланцюжок постачання програмного забезпечення. Користувач може відкрити справжній сайт відомої компанії, перевірити адресу в браузері та все одно отримати шкідливий код — через зовнішній сервіс, інтегрований у сторінку.

Тобто для атаки не обов'язково зламувати окремо BBC, CNN, IKEA чи Zoom. Достатньо отримати можливість змінювати скрипти сторонньої платформи, які використовують одразу багато організацій.

Для користувачів головний практичний висновок — перевіряти адресу криптогаманця безпосередньо на екрані пристрою, з якого підтверджується транзакція, а також уважно стежити за операціями з банківськими картками. Особливо це стосується тих, хто відвідував зазначені ресурси та вводив там платіжні дані під час атаки.

Сам факт відвідування одного з постраждалих сайтів не означає автоматичного викрадення грошей або зараження пристрою. Однак інцидент показує, що навіть великі та відомі інтернет-ресурси не гарантують повної безпеки, якщо використовують скомпрометовані сторонні компоненти.

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