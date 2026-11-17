У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення державної допомоги при народженні дітей. За першу дитину пропонують виплачувати 300 тис. грн, за другу — 600 тис. грн, за третю та кожну наступну — 1,2 млн грн. Для сімей військовослужбовців передбачена додаткова допомога в розмірі 1 млн грн.

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Йдеться про законопроєкт № 16229, зареєстрований 13 листопада 2026 року. Його ініціаторами стали 23 народні депутати, серед яких Юлія Тимошенко, Валерій Дубіль, Валентин Наливайченко та інші парламентарі. Документ пропонує змінити законодавство про державну допомогу сім'ям із дітьми.

Станом на 17 листопада законопроєкт перебуває на опрацюванні парламентського комітету. Він ще не ухвалений і не створює права на нові виплати.

Як пропонують виплачувати гроші батькам

Згідно з представленою ініціаторами законодавчої пропозиції моделлю, розмір допомоги залежатиме від черговості народження дитини:

300 тис. грн — за першу дитину;

600 тис. грн — за другу дитину;

1,2 млн грн — за третю та кожну наступну дитину.

Виплату пропонують розділити на дві частини. Одразу після народження дитини сім'я отримуватиме 150 тис. грн. Решту суми виплачуватимуть щомісяця протягом двох-п'яти років — залежно від загального розміру допомоги.

Також передбачена можливість отримати невиплачену частину коштів достроково, якщо їх спрямують на придбання житла, в якому дитина отримає частку власності.

Таким чином, автори пропонують не просто збільшити одноразову виплату, а створити довгострокову систему фінансової підтримки сімей після народження дитини.

Сім'ям військових пропонують додатково 1 млн грн

Окремий механізм передбачений для родин військовослужбовців. Вони зможуть отримати додатково 1 млн грн до основної допомоги, розмір якої залежатиме від черговості народження дитини.

Цю суму пропонують виплачувати за такою схемою:

280 тис. грн — одразу;

20 тис. грн щомісяця протягом трьох років.

Підтримка має поширюватися також на сім'ї загиблих, зниклих безвісти та військовослужбовців, які перебувають у полоні.

Якщо обоє батьків проходять військову службу, допомогу зможе отримувати бабуся або інший родич, який фактично доглядає за дитиною.

З урахуванням додаткового мільйона загальна сума допомоги для сімей військових становитиме:

1,3 млн грн — за першу дитину;

1,6 млн грн — за другу дитину;

2,2 млн грн — за третю та кожну наступну дитину.

Коли можуть запрацювати нові виплати

Ініціатори пропонують запровадити нову систему з 1 січня 2028 року. Розміри допомоги планують щороку індексувати.

Автори ініціативи пояснюють її необхідністю реагувати на демографічну кризу. За наведеними ними даними, у першому півріччі 2026 року в Україні народилося близько 73 тис. дітей — приблизно вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Вони також звертають увагу, що підвищення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн, яке запрацювало з 2026 року, саме по собі не зупинило скорочення народжуваності.

Нинішня система державної підтримки передбачає одноразову виплату 50 тис. грн при народженні дитини, щомісячну допомогу на догляд за дитиною до одного року та програму «єЯсла» для батьків, які повертаються до роботи.

Запропонована депутатами модель передбачає значно більші суми та диференціацію допомоги залежно від кількості дітей у сім'ї.

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Що буде із законопроєктом далі

Головним комітетом із розгляду документа визначено Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. До опрацювання також залучені комітети з питань соціальної політики, національної безпеки, бюджету та інші.

Оскільки йдеться про виплати з державного бюджету, важливим питанням під час розгляду стане їхнє фінансування. Запропоновані суми суттєво перевищують чинні 50 тис. грн, а довгостроковий характер виплат означатиме бюджетні зобов'язання не лише в рік народження дитини, а й у наступні роки.

Поки що це законодавча ініціатива, а не затверджена державна програма. Щоб нові суми стали доступними батькам, Верховна Рада має розглянути та ухвалити законопроєкт, після чого він повинен пройти всі передбачені законом етапи набуття чинності.

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