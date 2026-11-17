Міжнародні банки почали публікувати прогнози щодо валют на 2027 рік. Як пише Bloomberg, Goldman Sachs та ING очікують, що в Азії краще за інших виглядатимуть валюти країн-експортерів технологій, передусім корейська вона та тайванський долар . Їх підтримають інвестиції в штучний інтелект (ШІ) і послаблення долара.

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Що кажуть у Goldman Sachs

Goldman Sachs виділяє вону, тайванський долар і малайзійський рінггіт, написали стратеги банку, у тому числі Денні Суванапруті, у записці від 15 листопада. ING у Південно-Східній Азії віддає перевагу сінгапурському долару, а в Північній Азії обирає вону та тайванський долар.

Morgan Stanley бачить потенціал для зміцнення тайванського долара, коли настрої у технологічному секторі відновляться, оскільки валюта виглядає відносно дешевою. Вона, за оцінкою банку, виграє від того, що експортери продаватимуть більше доларової виручки.

Goldman та ING закладають у прогнози ослаблення долара та зниження цін на нафту. Перші прогнози на 2027 рік виглядають для Азії відносно сприятливо, з них також випливає, що нещодавній відтік інвесторів із валют, пов'язаних із технологіями, може виявитися тимчасовим, зазначає агентство.

За словами стратегів Goldman, великі капвкладення в ШІ продовжують підтримувати азіатських експортерів технологій. Довгострокові контракти на обладнання для ШІІ означають, що значну частину попиту наступного року вже зафіксовано, зазначають у банку.

Прогноз щодо валют

Прогнози щодо інших валют регіону менш оптимістичні. Тайський бат, за оцінкою Morgan Stanley, залишиться під тиском через низькі ставки, слабке зростання економіки і високу прибутковість американських держоблігацій.

Індонезійська рупія та філіппінське песо, ймовірно, відставатимуть від сусідів по регіону на тлі невизначеності у політиці влади та млявого зростання економіки, вважають у банку. Індонезійська валюта у понеділок, 16 листопада, оновила історичний мінімум.