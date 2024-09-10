Міністерство фінансів 10 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,31 млрд грн в еквіваленті, що на 0,17 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,48 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
10 вересня 2024, 18:13
Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 581,18 млн грн під 14,63% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);
- 5,07 млрд грн під 15,60% з погашенням 5 червня 2026 року (минулого тижня ставка була також 15,60%);
- 5,23 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була також 16,60%);
- 351,06 млн грн під 16,90% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,89%);
В іноземній валюті:
- $153,22 млн під 4,65% з погашенням 25 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була також 4,65%);
- 61,16 млн євро під 3,24% з погашенням 4 вересня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана — це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року», — сказав прем'єр-міністр під час прес-конференції.
За його словами, в наступному році наш план має враховувати нові реалії, і саме в цьому напрямі нині триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування.
«Партнери не дають кошти на Збройні сили, ми маємо фінансувати самостійно. Ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Але важливо, що Україна фінансує армію самостійно. І тому одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це, власне, те, що подав Кабмін як пропозицію», — заявив Шмигаль.
Лапша на вуха від нелохів з непрофанами.