Нижня палата парламенту Німеччини — Бундестаг — схвалила законопроєкт, який дозволить митним органам тимчасово блокувати криптовалюти та інші активи вартістю понад €100 тис., якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо законності їхнього походження. Для цього владі більше не потрібно буде спочатку відкривати кримінальне провадження. Про це пише Cointelegraph.

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Рішення ухвалили 12 листопада в межах масштабної реформи митної служби та посилення боротьби з відмиванням грошей і організованою фінансовою злочинністю. Водночас закон ще має пройти погодження Бундесрату — верхньої палати парламенту. Набуття чинності заплановане на 1 січня 2027 року.

За яких умов влада зможе заморожувати криптовалюту

Новий механізм стосуватиметься не лише криптовалют, а й інших цінних активів, зокрема майна, щодо якого виникнуть сумніви в законності походження.

Митні органи зможуть тимчасово вилучати або блокувати такі активи, якщо матимуть фактичні підстави вважати, що їх могли отримати незаконним шляхом. Вартість майна має перевищувати €100 тис.

Для початкового блокування не знадобиться доводити склад кримінального правопорушення або відкривати кримінальне провадження. Саме це відрізняє новий адміністративний механізм від традиційної процедури конфіскації майна в межах кримінальної справи.

Первинне обмеження може діяти до 30 днів. Якщо органи влади подадуть заяву про конфіскацію, строки можуть бути призупинені до рішення суду. За передбаченою процедурою суд також зможе продовжити період забезпечення майна ще на 150 днів.

Важливо: тимчасове блокування не означає автоматичної конфіскації. Для остаточного вилучення активів у спірних випадках потрібне рішення суду, який має встановити незаконне походження майна.

Власникам доведеться пояснювати походження активів

Одна з найбільш дискусійних частин реформи — фактичний перерозподіл обов'язку доведення законності походження майна.

Німецький уряд пояснює нововведення тим, що власникам значних активів зазвичай простіше надати документи про їх придбання, ніж державі самостійно довести незаконне походження коштів. У законодавчому обґрунтуванні це називають інформаційною нерівністю між державою та власником майна.

Для криптовалют це створює практичний виклик: власникам доведеться мати можливість пояснити, звідки надійшли кошти для купівлі цифрових активів, як вони накопичувалися та яким чином потрапили на відповідний гаманець.

Йдеться не про те, що кожен власник криптовалюти автоматично повинен звітувати перед митницею. Новий механізм застосовуватимуть за наявності конкретних підстав сумніватися в законності походження активів, які перевищують встановлений поріг.

Юристи попереджають про ризики для власників криптовалют

Німецька федеральна палата адвокатів (BRAK) розкритикувала попередню редакцію законопроєкту. Юристи вважають, що поняття незаконного походження активів сформульоване недостатньо чітко, а відсутність документів може бути помилково сприйнята як ознака незаконного збагачення.

Наприклад, людина може отримати майно у спадщину або володіти активами, придбаними багато років тому, коли повний пакет документів не зберігся. У таких випадках довести законність походження коштів може бути складно навіть за відсутності будь-якого правопорушення.

Зауваження є і до використання блокчейн-аналітики. Німецька блокчейн-асоціація Bundesblock раніше наголошувала, що аналіз транзакцій сам по собі не повинен автоматично вважатися доказом того, що конкретна людина володіє криптогаманцем або контролює його. Помилкова ідентифікація власника може призвести до порушення його прав.

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Чому Німеччина посилює контроль за криптоактивами

Нові повноваження митниці є частиною ширшої реформи протидії фінансовій злочинності. Німецька влада оцінює щорічний обсяг відмивання грошей у країні приблизно у €100 млрд.

Раніше для вилучення майна зазвичай потрібно було встановити зв'язок із конкретним кримінальним правопорушенням. Новий механізм має дозволити державі діяти й тоді, коли походження значних активів викликає обґрунтовані сумніви, але доказів для початку кримінального переслідування ще недостатньо.

Німеччина вже має досвід масштабного вилучення криптовалют у кримінальних справах. У 2024 році влада землі Саксонія продала 49 858 біткоїнів, пов'язаних зі справою піратського сайту Movie2k. Тоді держава отримала близько €2,6 млрд. Це була операція в межах кримінального провадження, а не застосування нового адміністративного механізму.

Отже, майбутня реформа розширює можливості держави втручатися у володіння активами ще до відкриття кримінальної справи. Для криптоінвесторів її головний практичний наслідок — зростання важливості документального підтвердження походження коштів і цифрових активів.

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