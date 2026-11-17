З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Німеччині зросте з 13,90 до 14,60 євро за годину. Для працівників із повною зайнятістю це означатиме збільшення місячного доходу приблизно на 121 євро до сплати податків та соціальних внесків. Про це повідомляє Ausnews із посиланням на рішення німецького уряду.

Німеччина підвищує мінімальну зарплату до 14,60 євро за годину з 2027 року. Фото: ausnews.de

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Підвищення відбудеться в межах дворічного перегляду мінімальної оплати праці. Відповідне рішення вже закріплене урядовою постановою, тому додаткового голосування для набрання чинності новими ставками не потрібно.

Наскільки зростуть зарплати

У 2026 році мінімальна погодинна оплата праці в Німеччині становить 13,90 євро. З наступного року вона збільшиться на 70 євроцентів, або приблизно на 5%.

Фактична прибавка залежатиме від кількості відпрацьованих годин. Для людини, яка працює 40 годин на тиждень, щомісячний заробіток збільшиться приблизно на 121 євро, а річний — на 1 456 євро. Працівники з неповною зайнятістю, які працюють 20 годин на тиждень, отримуватимуть приблизно на 61 євро більше щомісяця.

Скільки залишиться після сплати податків

Збільшення зарплати на 121 євро не означає, що працівник отримає всю цю суму на руки.

Із заробітку в Німеччині утримуються внески на пенсійне, медичне страхування, страхування на випадок безробіття та довгострокового догляду.

За орієнтовними розрахунками на основі ставок внесків 2026 року, із додаткових 121 євро приблизно 26 євро можуть становити соціальні відрахування.

Отже, після соціальних внесків, але ще до утримання прибуткового податку, залишатиметься близько 95−96 євро.

Остаточна сума залежатиме від податкового класу працівника, його сімейного стану, наявності дітей, медичного страхування та ставок внесків, що діятимуть у 2027 році.

Тому розраховувати на гарантоване збільшення чистої зарплати на 96 євро не варто — фактична надбавка може бути меншою.

Нові правила для Minijob

Підвищення мінімальної зарплати вплине і на працівників із невеликою зайнятістю — так звані Minijob.

У Німеччині максимально допустимий регулярний дохід для цього виду роботи залежить від законодавчо встановленої мінімальної оплати праці.

Із 1 січня 2027 року ліміти збільшаться:

Місячний дохід — із 603 до 633 євро.

Річний дохід — із 7 236 до 7 596 євро.

При цьому працівники, які отримують мінімальну зарплату, зможуть працювати приблизно 43 години на місяць без перевищення стандартного ліміту Minijob.

Роботодавцям необхідно буде переглянути оплату праці за договорами, якщо погодинна ставка нижча за новий законодавчий мінімум.

Якщо ж регулярний заробіток перевищуватиме 633 євро, це може змінити статус зайнятості та правила сплати соціальних внесків. Водночас законодавство передбачає винятки для окремих випадків тимчасового перевищення ліміту.

Кого торкнеться підвищення

Мінімальна зарплата поширюється практично на всіх найманих працівників від 18 років, які працюють у Німеччині. Це стосується не лише громадян країни, а й іноземців, зокрема українців, які офіційно працевлаштовані в Німеччині.

Правило також поширюється на сезонних працівників, персонал із неповною зайнятістю та працівників Minijob.

Однак законодавство передбачає винятки. Зокрема, загальна мінімальна ставка не застосовується до учнів професійного навчання за відповідними програмами, деяких категорій стажерів, неповнолітніх без завершеної професійної освіти та окремих довготривало безробітних протягом перших шести місяців нового працевлаштування.

У деяких галузях діють вищі мінімальні ставки, встановлені галузевими угодами. Вони мають пріоритет, якщо передбачають кращі умови для працівників.

Скільки працівників отримають більше

За оцінками Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), підвищення мінімальної зарплати до 14,60 євро у 2027 році потенційно може охопити до 7 млн робочих місць.

Це приблизно 18% усіх трудових відносин, які враховувалися в дослідженні.

Водночас статистики наголошують, що це верхня межа оцінки, розрахована на основі даних про зарплати за квітень 2025 року. Частина працівників могла отримати підвищення раніше, тому фактична кількість тих, кого безпосередньо зачепить нова ставка, може бути меншою.

Нагадаємо, мінімальну зарплату в Німеччині запровадили у 2015 році на рівні 8,50 євро за годину. У 2025 році вона становила 12,82 євро, у 2026-му зросла до 13,90 євро, а у 2027 році досягне 14,60 євро.

Таким чином, за два роки, з початку 2025-го до початку 2027-го, мінімальна погодинна оплата праці збільшиться майже на 14%.