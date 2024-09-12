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12 вересня 2024, 16:18

ЄЦБ знизив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 серпня.
Фото: pixabay.com

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Ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів і тепер вона становить 3,5%. Процентні ставки за основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням знижені до 3,65% та 3,9% відповідно.

Інфляція

Зазначається, що останні дані про інфляцію в цілому відповідають очікуванням, а останні прогнози співробітників ЄЦБ підтверджують попередні прогнози щодо інфляції.

За прогнозами персоналу, загальна інфляція становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році, як і в червневих прогнозах.

Очікується, що інфляція знову зросте в другій половині цього року, частково через те, що попередні різкі падіння цін на енергоносії випадуть із річних показників.

Інфляція повинна знизитися до цілі ЄЦБ (2%) в другій половині наступного року.

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Щодо базової інфляції прогнози на 2024 та 2025 роки були дещо переглянуті вгору, оскільки інфляція послуг була вищою, ніж очікувалося.

Водночас ЄЦБ продовжує очікувати швидкого зниження базової інфляції з 2,9% цього року до 2,3% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

Зростання економіки

У нових квартальних прогнозах ЄЦБ оцінює зростання економіки в 0,8% цього року — трохи нижче червневого прогнозу в 0,9%.

Європейський регулятор також знизив прогноз на 2025 рік з 1,4% до 1,3%, посилаючись на «слабший внесок внутрішнього попиту протягом наступних кількох кварталів».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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