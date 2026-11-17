Світові ціни на золото 16 листопада впали до найнижчого рівня з жовтня 2025 року. На дорогоцінний метал тиснуть зміцнення долара, зростання дохідності американських державних облігацій та очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС). На цьому тлі інвестиційний банк Goldman Sachs уже вдруге за місяць погіршив прогноз вартості золота на 2027 рік. Про це повідомляє Reuters.

Світові ціни на золото 16 листопада впали до найнижчого рівня з жовтня 2025 року.

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Під час торгів у понеділок спотова ціна золота опускалася до $3 830,74 за тройську унцію — найнижчого рівня з 2 жовтня 2025 року.

Порівняно з історичним максимумом у $5 594,82, встановленим у січні 2026 року, метал подешевшав приблизно на 31,5%.

За даними Reuters, за підсумками року золото ризикує продемонструвати найгіршу динаміку з 2015 року.

Чому золото різко дешевшає

Основним чинником падіння стали очікування жорсткішої монетарної політики ФРС.

Після публікації даних про високу інфляцію у США інвестори почали активніше закладати в ціни подальше підвищення процентних ставок.

За даними інструменту CME FedWatch, 16 листопада учасники ринку оцінювали ймовірність підвищення ставки ФРС на 0,25 відсоткового пункту в грудні приблизно у 94%. Імовірність більш різкого кроку — на 0,5 відсоткового пункту — становила близько 6%.

Вищі ставки роблять американські облігації привабливішими для інвесторів, адже вони приносять процентний дохід.

Натомість золото не забезпечує регулярних процентних виплат. Тому зростання дохідності облігацій підвищує альтернативну вартість його утримання.

Додатковий тиск створює сильний долар. 16 листопада американська валюта наблизилася до найвищого рівня відносно кошика світових валют із квітня 2025 року.

Оскільки золото торгується переважно в доларах, зміцнення американської валюти робить його дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Goldman Sachs вдруге погіршив прогноз

На тлі зміни очікувань щодо політики ФРС аналітики Goldman Sachs переглянули цінові орієнтири для золота.

У першій половині листопада банк знизив прогноз на кінець 2026 року з $4 650 до $4 150 за унцію, а на кінець 2027 року — з $5 400 до $4 800.

Згодом прогноз на кінець 2027 року зменшили ще на $150 — до $4 650 за унцію.

Таким чином, лише протягом листопада прогноз Goldman Sachs на кінець 2027 року скоротився на $750, або майже на 14%.

Причиною останнього перегляду стали очікування тривалішого періоду високих процентних ставок у США.

Тепер економісти банку прогнозують ще одне підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту в березні 2027 року, додатково до грудневого підвищення, яке вже враховувалося в попередньому сценарії.

Водночас Goldman Sachs не відмовляється від позитивного довгострокового прогнозу.

Аналітики очікують, що наприкінці 2027 року ФРС перейде до зниження ставок. Це може підтримати інвестиційний попит на золото.

На момент публікації переглянутого прогнозу банк оцінював потенціал зростання металу до кінця 2027 року приблизно у 16%. Однак це прогноз, а не гарантована дохідність.

Чому золото не врятували геополітичні ризики

Зазвичай золото розглядають як захисний актив, попит на який збільшується під час воєн, фінансової нестабільності та інфляційних ризиків.

Проте нинішня ситуація демонструє, що навіть масштабні геополітичні потрясіння не гарантують зростання його вартості.

Війна навколо Ірану спричинила подорожчання нафти та посилила інфляційний тиск. Але це водночас збільшило ймовірність жорсткої політики ФРС, яка стримує попит на золото.

Крім того, під час різких коливань на фондових ринках інвестори іноді продають золото, щоб отримати ліквідність і покрити збитки за іншими активами.

У результаті золото може тимчасово дешевшати навіть на тлі високої геополітичної невизначеності.

Центробанки продовжують купувати золото

Попри падіння цін, довгостроковий попит на дорогоцінний метал залишається суттєвим.

За даними World Gold Council, у третьому кварталі 2026 року центральні банки придбали 321 тонну золота — на 42% більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом за дев'ять місяців придбання центробанків становили близько 675 тонн.

Крім того, біржові фонди, забезпечені фізичним золотом (ETF), у третьому кварталі збільшили запаси на 211 тонн.

У жовтні глобальні золоті ETF залучили ще $2,7 млрд, а їхні сукупні запаси зросли до рекордних 4 275 тонн.

Це означає, що падіння біржових котирувань не супроводжується однаковим скороченням попиту з боку всіх категорій інвесторів.

Що буде з цінами на золото

Найближча динаміка золота залежатиме від подальших сигналів ФРС, інфляції у США та ситуації з дохідністю американських облігацій.

18 листопада очікується публікація протоколу жовтневого засідання ФРС. Інвестори шукатимуть у ньому сигнали щодо подальшого підвищення ставки.

Якщо очікування жорсткої монетарної політики збережуться, золото може залишатися під тиском.

Водночас уповільнення інфляції, зниження дохідності облігацій або послаблення долара здатні підтримати відновлення котирувань.

Аналітики Reuters звертають увагу на психологічно важливий рівень $3 800 за унцію, вище якого золото поки утримується.

Отже, головна суперечність на ринку полягає в тому, що короткострокові чинники сприяють зниженню цін, тоді як закупівлі центральних банків та попит на захист від довгострокових економічних ризиків продовжують підтримувати метал.