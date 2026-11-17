Для комфортного життя в Польщі одній людині у 2026 році бажано мати щомісячний дохід від 6 до 8 тис. злотих після сплати податків. Для сім'ї з двома дітьми необхідний бюджет може сягати 12−16 тис. злотих. Про це повідомляє InPoland.

Для комфортного життя в Польщі одній людині у 2026 році бажано мати щомісячний дохід від 6 до 8 тис. злотих

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Йдеться про орієнтовні суми, які дозволяють не лише оплачувати житло, продукти та комунальні послуги, а й заощаджувати, подорожувати та покривати непередбачені витрати.

Водночас єдиної суми, яка гарантувала б комфортне життя кожному, немає. Фінансові потреби залежать насамперед від міста проживання, вартості житла та складу сім'ї.

Скільки грошей потрібно на місяць

За оцінками, наведеними виданням, для різних типів домогосподарств комфортний бюджет у Польщі становить:



Для однієї людини дохід 6−8 тис. злотих дозволяє покривати повсякденні витрати, оплачувати житло та регулярно відкладати кошти.

Однак у великих містах, особливо у Варшаві, такого доходу може виявитися недостатньо для комфортного життя, якщо людина самостійно орендує квартиру.

Для пари сукупний дохід 9−12 тис. злотих нетто може забезпечити фінансову стабільність і можливість формувати заощадження. Водночас бюджет істотно залежить від того, чи проживає родина у власному житлі, чи сплачує оренду або іпотеку.

Читайте також: Зарплати українців у Польщі: хто отримує 6800 злотих на місяць

Для сім'ї з двома дітьми орієнтир становить 12−16 тис. злотих на місяць. Окрім базових витрат, батькам необхідно враховувати оплату освіти, гуртків, одягу, медичних послуг та сімейного відпочинку.

Важливо, що зазначені суми — це загальний чистий дохід домогосподарства, а не заробітна плата кожного його члена.

Чому у Варшаві потрібно заробляти більше

Один із найбільших чинників, що впливають на необхідний дохід у Польщі, — вартість оренди житла.

За даними ринку нерухомості Otodom, у серпні 2026 року середня ціна оренди квартири у Варшаві становила близько 4,9 тис. злотих на місяць.

Для порівняння, у Кракові середня пропозиція оренди становила близько 3,17 тис. злотих, а у Вроцлаві — 3,08 тис. злотих.

Це означає, що людина з доходом 6 тис. злотих нетто, яка орендує квартиру у Варшаві за середньою ціною, може витрачати на саме житло понад 80% щомісячного заробітку.

Водночас ці показники відображають середню вартість пропозицій на ринку, а не найдешевші варіанти. Оренда кімнати або невеликої квартири може суттєво зменшити витрати.

Саме тому однаковий рівень доходу може забезпечувати різну якість життя у Варшаві, Кракові або невеликому польському місті.

Яка мінімальна та середня зарплата в Польщі

Із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата у Польщі становить 4 806 злотих брутто на місяць. Мінімальна погодинна ставка за відповідними цивільно-правовими договорами — 31,40 злотого брутто.

Після сплати податків та обов'язкових внесків працівник отримує меншу суму, ніж зазначено в трудовому договорі.

Отже, мінімальна зарплата не досягає навіть нижньої межі орієнтовного доходу в 6 тис. злотих нетто, який у наведеній оцінці вважається комфортним для самостійного проживання.

Читайте також: Середня зарплата в Польщі: скільки отримує більшість поляків та українців

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у вересні 2026 року середня заробітна плата у секторі підприємств становила 9 266,48 злотого брутто.

Це на 5,9% більше, ніж у вересні 2025 року. Однак статистика стосується підприємницького сектору, а не всіх працівників країни, і наведена до сплати податків.

Тому безпосередньо порівнювати її із сумами 6−16 тис. злотих нетто некоректно.

Чи вистачить мінімальної зарплати для життя

За оцінкою InPoland, мінімальна зарплата у 2026 році переважно дозволяє покривати базові потреби — житло, комунальні послуги, харчування та транспорт.

Однак можливості регулярно заощаджувати або фінансувати відпочинок за такого доходу обмежені, особливо якщо людина самостійно оплачує оренду.

Саме тому для оцінки комфортного рівня життя варто орієнтуватися не лише на розмір заробітної плати, а й на залишок коштів після всіх обов'язкових витрат.

Для українців, які працюють у Польщі, це означає, що під час вибору роботи важливо враховувати не тільки запропоновану зарплату, а й вартість житла у відповідному місті, транспортні витрати та реальну суму, яка залишатиметься після сплати податків.