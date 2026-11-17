Один із найбільших європейських необанків Revolut опинився під судовим наглядом в Італії. Міланський суд встановив, що через рахунки банку могли проходити кошти, пов'язані з організованою злочинністю та відмиванням грошей: загалом ідеться про €41,9 млн у 2021−2026 роках. Особливу увагу суду привернуло те, що інші банки 265 разів повідомляли про підозрілі операції 24 клієнтів, тоді як Revolut не подав жодного такого повідомлення. Тепер італійський підрозділ банку протягом року перебуватиме під контролем призначених судом адміністраторів. Сама компанія заявляє про готовність співпрацювати з владою та наголошує, що обмеження не впливають на обслуговування клієнтів. Про це пише Reuters.

Проблеми з фінмоніторингом у Revolut: італійський суд призначив нагляд за банком на рік. Фото: Chris Ratcliffe

Які претензії має суд до Revolut

Рішення стосується Revolut Bank UAB — банку, зареєстрованого в Литві, через який група працює на італійському ринку. У 39-сторінковій постанові Міланський суд назвав недоліки системи протидії відмиванню грошей серйозними. За оцінкою суду, йшлося не про поодинокі помилки: неналежний контроль був частиною усталеної моделі роботи банку, яку застосовували протягом тривалого часу. Це заважало правоохоронцям виявляти підозрілі фінансові потоки та заморожувати незаконні кошти.

Італійські прокурори стверджують, що банк фактично став фінансовим сховищем для людей, причетних до тяжких злочинів. На їхню думку, слабкий контроль дав Revolut несправедливу перевагу перед іншими фінансовими установами, які мали належні системи протидії відмиванню грошей і повідомляли про підозрілі операції.

Що тепер має зробити банк

Міланський суд призначив двох судових адміністраторів із широкими повноваженнями. Вони контролюватимуть роботу італійського підрозділу та перевірятимуть, як банк усуває виявлені недоліки. Якщо Revolut не співпрацюватиме з ними або з'являться нові серйозні проблеми, повноваження адміністраторів можуть розширити.

Судовий нагляд триватиме рік, а його виконання періодично переглядатимуть. За цей час Revolut має реалізувати план виправлення недоліків із 15 пунктів. Протягом п'яти днів після рішення банк повинен призначити внутрішню контактну особу, відповідальну за взаємодію з адміністраторами. Ще 60 днів йому відведено на подання плану усунення порушень. Самі адміністратори мають підготувати попередній звіт за 30 днів, а повну оцінку системи протидії відмиванню грошей — за 90 днів.

Цей захід має превентивний, а не каральний характер. Його мета — допомогти компанії відновити належну систему внутрішнього контролю та запобігти використанню її послуг у злочинних схемах. Сам Revolut не перебуває під кримінальним розслідуванням. Обмеження стосуються виключно його діяльності в Італії та не передбачають припинення обслуговування роздрібних чи корпоративних клієнтів.

Італійські регулятори проводять окремі перевірки

Судове рішення — не єдина проблема Revolut в Італії. Підрозділ фінансової розвідки країни (UIF), який працює у структурі Банку Італії та займається повідомленнями про підозрілі фінансові операції, уже завершив інспекцію місцевого підрозділу необанку. Його висновки очікувалися найближчим часом, повідомило Reuters джерело, знайоме із ситуацією.

Окремо інспектори Банку Італії перевіряють, чи дотримується Revolut правил прозорості банківських договорів і захисту прав клієнтів. Представник компанії відмовився коментувати ці перевірки.

Нинішня судова справа бере початок із перевірки, яку італійська фінансова поліція Guardia di Finanza провела у 2024 році щодо іншої структури групи — Revolut Digital Assets Europe. Раніше вона називалася RT Digital Securities Cyprus і відповідає за криптовалютні послуги Revolut для європейських користувачів.

У звіті, завершеному в грудні 2024 року, фінансова поліція заявила про понад мільйон порушень правил перевірки клієнтів і зберігання даних, а також 60 випадків неналежного виявлення підозрілих транзакцій. Саме з цієї перевірки, за даними агентства, почалася історія, що зрештою призвела до судового втручання.

Чому проблеми в Італії важливі для міжнародного бізнесу Revolut

Revolut заснували у 2015 році. За цей час компанія виросла в одного з найбільших гравців європейського фінтех-ринку, а її оцінка сягнула $115 млрд. За даними італійської прокуратури, група має понад 50 млн клієнтів у світі, з них більш як 5 млн — в Італії. За кількістю клієнтів на італійському ринку вона посідає п'яте місце серед банків і є найбільшим іноземним банком країни.

Швидке зростання компанії супроводжувалося труднощами з внутрішнім контролем. Зокрема, отримання банківської ліцензії у Великій Британії затягнулося на три роки після того, як питання до фінансової звітності Revolut привернули увагу регуляторів.

Наслідки італійської справи можуть позначитися й на планах компанії за межами Європи. Про це заявив керівник американського підрозділу Revolut Четін Дурансой під час заходу Reuters. У США компанія зараз працює над отриманням банківської ліцензії.

«Якщо десь станеться серйозний збій, це матиме наслідки і в інших місцях», — сказав Дурансой, коментуючи можливий вплив дій італійської влади на міжнародну діяльність компанії.

У Revolut заявили, що повністю співпрацюватимуть з італійською владою. Компанія запевняє, що серйозно ставиться до регуляторних вимог і постійно інвестує в посилення систем боротьби з фінансовими злочинами, моніторинг транзакцій та команди фахівців із комплаєнсу на всіх ринках присутності.

Що раніше писали про Revolut

У жовтні 2026 року Revolut уже опинявся в центрі уваги через масштабний технічний збій, який зачепив користувачів у різних країнах. Клієнти не могли зайти у свої рахунки, розрахуватися картками, переказати гроші та зняти готівку в банкоматах. Проблеми також торкнулися обміну валют, криптовалютних операцій та окремих інвестиційних сервісів. За інформацією Reuters, причиною стали неполадки в інфраструктурі Google Cloud у Лондоні. Перебої фіксували й інші фінансові установи, зокрема німецький ING. Тоді Revolut запевняв, що кошти та персональні дані клієнтів залишаються в безпеці, а технічна команда працює над відновленням сервісів.