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10 вересня 2024, 18:38

Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат

Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні. Про це повідомила Державна служба статистики.

Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні.

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У річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2024 року зросла до 7,5%. У липні показник становив 5,4%.

На споживчому ринку у серпні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
10 вересня 2024, 19:30
#
Стрибнула вище…
+
+15
Strain
Strain
10 вересня 2024, 19:44
#
О я только про это писал. Что реальная инфляция явно не соответствует официальной. Видимо поняли что люди не лохи и совсем делать инфляцию фальшивой не стоит.
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