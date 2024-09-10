Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат

Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні. Про це повідомила Державна служба статистики.

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У річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2024 року зросла до 7,5%. У липні показник становив 5,4%.

На споживчому ринку у серпні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі.