16 листопада 2026 року «Укрпошта» ввела в обіг нову художню поштову марку «Українське сало», присвячену одному з найвідоміших символів національної кухні. Тираж становить 540 тис. примірників. Разом із маркою компанія представила тематичний конверт і художню листівку.
Сало, часник і солоні огірки на поштовій марці: що увійшло до нового випуску Укрпошти
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Новий випуск продовжує філателістичну серію «Національні страви», у межах якої поштовий оператор знайомить українців та іноземців із гастрономічними традиціями країни.
Авторкою дизайну стала художниця Наталія Кохаль. На марці зображено сало, нарізане скибками та викладене на дерев'яній дошці. Поруч — часник, зелена цибуля, солоні огірки, перець і житній хліб. Композицію доповнюють український орнамент та державний герб.
У верхній частині маркового аркуша розміщено зимовий пейзаж із засніженими деревами та синицями.
Скільки коштує марка «Українське сало»
Марка має літерний номінал U. Нею можна оплачувати поштові послуги як в Україні, так і за кордоном. Для міжнародних відправлень може знадобитися кілька марок — залежно від тарифу та типу відправлення.
«Укрпошта» пропонує кілька варіантів придбання випуску:
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одна марка — 24 грн;
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аркуш із дев'ятьма марками — 216 грн;
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повний поштовий набір — 246 грн;
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художня картка — 15 грн;
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буклет із марками — 700 грн.
До поштового набору за 246 грн входять аркуш із дев'ятьма марками, художній конверт формату C6 та листівка.
Придбати випуск можна в поштових відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн у магазині «Укрпошта Постмарк».
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Яке місце сало посідає в українській традиції
В «Укрпошті» зазначають, що письмові згадки про сало датуються щонайменше 500 роками тому. Особливої популярності в Україні продукт набув у XIX столітті завдяки практичності: після засолювання він міг довго зберігатися, був поживним і забезпечував енергією під час важкої фізичної праці.
Сало брали в далекі подорожі та військові походи. З часом воно стало невіддільною частиною української кулінарної культури. Традиційно його подають із чорним хлібом, часником, перцем, соліннями, картоплею або свіжими овочами.
Серію «Національні страви» «Укрпошта» започаткувала у 2018 році. Раніше в її межах виходили марки, присвячені котлеті по-київськи, київському торту, кримськотатарським чебурекам, українській ковбасі та вареникам із вишнями.
Новий випуск «Українське сало» продовжує цю серію та водночас популяризує українську гастрономічну спадщину через поштову філателію.
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