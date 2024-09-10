Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав’є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia». Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital.

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«Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом. Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав», — заявив Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

«NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором „Датагруп-Volia“, об'єднають „Датагруп-Volia“ і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи», — йдеться у релізі.

Зазначається, що важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

За даними Forbes Ukraine, мажоритарним власником об'єднаної компанії з часткою 85% є Ксав'є Ньєль. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital — мажоритарному власнику «Датагруп-Volia» — під керівництвом Олени Кошарної. Очолить новий холдинг поточний керівник «Датагруп-Volia» Михайло Шелемба, який матиме у ньому 5%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 25 липня 2024 року Антимонопольний комітет схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell разом із «Датагруп-Воля» за $525 млн.

DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.