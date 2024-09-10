Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав’є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2024, 9:04

Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав’є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia». Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital.

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia».
Фото: dev.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом. Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав», — заявив Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

«NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором „Датагруп-Volia“, об'єднають „Датагруп-Volia“ і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи», — йдеться у релізі.

Зазначається, що важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

За даними Forbes Ukraine, мажоритарним власником об'єднаної компанії з часткою 85% є Ксав'є Ньєль. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital — мажоритарному власнику «Датагруп-Volia» — під керівництвом Олени Кошарної. Очолить новий холдинг поточний керівник «Датагруп-Volia» Михайло Шелемба, який матиме у ньому 5%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 25 липня 2024 року Антимонопольний комітет схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell разом із «Датагруп-Воля» за $525 млн.

DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
10 вересня 2024, 9:19
#
То що, чекати на нового оператора Воля?
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
10 вересня 2024, 9:43
#
Если это правда (соглашение станет сигналом для других о том, что Украина предлагает привлекательные возможности, и время для инвестиций пришло", — заявил Ньель) то может они (партнери -сша, рф, евросоюз ) войну решили закончить
+
0
Три літри
Три літри
10 вересня 2024, 11:36
#
Як давно рф стала партнером?

Яким чином США та ЄС можуть закінчити війну якщо почали її не США та ЄС, а дурнуватий дід начолі РФ воює не тому що в нього непорозуміння з нашими партнерами.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами