Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня

Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним. Так, дохідність річних вкладів та вкладів на 3 міс. скоротилася на мізерні 0,01 в.п., піврічні - зменшилися на 0,03 в.п., а річні — на 0,06 в.п. Які умови зараз пропонують у нацвалюті та ВКВ фінустанови з депозитними портфелями фізосіб від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Водночас, якщо порівняти рівень ставок на початку року, то найбільше знизилася дохідність найкоротших вкладів на 3 місяці — на 2,08 в.п. Зниження за вкладами на 9 місяців було на другому місці (-1,81 в.п.). Ставки за піврічними вкладами скоротилися на 1,5 в.п., і найменшими темпами «худла» дохідність річних вкладів (-1,33 в.п.). Наразі середні ставки банків-учасників депозитного огляду становлять 12,91% річних на піврічні вклади, 12,78% річних — на річні, 12,21% річних — на 9-місячні, 11,54% річних — на 3-місячні вклади.

Проте станом на 4 вересня обсяг депозитів у банках продовжував зростати, пише економіст Богдан Данилишин. Вони зросли на 19%, або на 405,91 млрд грн р/р. Примітно, що населення несло до банків гроші менш активно, ніж бізнес: депозитний портфель корпоративного сектору збільшувався швидше (на 21,2%), ніж заощадження населення (на 17,7%).

Водночас станом на 1 серпня, за даними НБУ, банки тримали 1,289 трлн грн грошей населення, що на 6,47 млрд грн менше, ніж попереднього місяця. Найбільше грошей в липні клієнти принесли до Універсал Банку, найбільше забрали з Приватбанку.

Банк Динаміка, грн Універсал Банк +606 601 млн Абанк +452 859 млн Ощадбанк +243 143 млн Прокредит Банк +165 608 млн Банк Львів +137 591 млн ПУМБ -544 320 млн Мотор-Банк -549 350 млн ОТП Банк -648 003 млн Укрсиббанк -1 370 560 млрд Приватбанк -3 808 671 млрд

Що буде далі зі ставками

19 вересня відбудеться засідання комітету з монетарної політики НБУ. Більшість банкірів не очікують на зниження облікової ставки, а тому не прогнозують суттєвих змін щодо дохідності гривневих вкладів до кінця вересня. Зокрема, таку думку підтвердили «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин та начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

Щодо ставок у ВКВ, то коригування ставок, що їх проводитимуть незабаром ЄЦБ та ФРС, на дохідності валютних вкладів в Україні майже не позначиться, кажуть банкіри.

«Можливо, і ЄЦБ, і ФРС знизять свої ставки на 0,25%, але це не вплине на рівень ставок у валюті в Україні, які і так перебувають на доволі низьких рівнях», — вважає Сергій Гнезділов.

«Ми очікуємо зниження на 25 б.п. за доларом та євро. Це може призвести до зниження ставок за валютними депозитами фізосіб на відповідні 25 б.п., передусім у тих банках, які мають ставки вище середньоринкових», — каже Руслан Левчин.

Як банки змінювали ставки

Цього разу тільки дві великі фінустанови змінювали ставки.

ОТП Банк знизив на 0,09 в.п. дохідність піврічних строкових вкладів і тепер платить за ними 10% річних. Інші ставки банк залишив без змін.

Укрексімбанк знижував ставки в гривні та доларі. В гривні банк зменшив дохідність за всіма строковими вкладами, найбільше — за піврічними (-0,7 в.п. — до 11,5% річних). Вклади на 3 міс. схудли на 0,3 в.п., але ставка за ними залишається найвищою — 12,35% річних. Ставка за депозитами на 9 та 12 міс. зменшилась на 0,45 в.п., після змін дохідність вкладів на 9 міс. складає 11,75% річних, а на рік — 12,25% річних.

Найвищу дохідність за тримісячними вкладами у гривні пропонують Радабанк (16% річних), Акордбанк (15,75% річних) та Абанк (15,5% річних).

Абанк також серед тих, хто найбільше платить за гривневими піврічними вкладами (15,75% річних), 15,5% пропонує Акордбанк, 15% річних можна отримати у двох фінустановах — у Таскомбанку та у Радабанку.

Найкраща ставка за 9-місячними депозитами у нацвалюті — в Таскомбанку та Ідея Банку (15% річних), 14,9% річних платять у monobank, відразу три фінустанови — Альянс Банк, Банк Львів та МТБ Банк — пропонують 14,5% річних.

В доларі Укрексімбанк також скоригував дохідність всіх вкладів, причому піврічні — у бік збільшення. До них додали 0,2 в.п. і відтепер ставка зросла до 1,45% річних. Натомість на ті ж 0,2 в.п. було зменшено дохідність вкладів на 9 міс., а річні та тримісячні вклади втратили по 0,1 в.п. Після змін найнижча дохідність у найкоротших вкладів у доларі — 1,15% річних, ставка на 9 міс. становила 1,3%, а на рік — 1,4% річних.

Більше за інших в доларі на 3 міс. пропонують Акордбанк та Радабанк (2,25% річних), вони ж мають і найвищі ставки на пів року (2,5% річних). На 9 міс. у доларі Радабанк платить 2,5% річних, трохи менше у КомінБанку (2,4% річних).

В євро цього разу жодна з фінустанов ставки не змінювала. Максимум, який тут можна отримати на 3 міс., — 1,5% річних у Радабанку, та 1,25% річних в Акордбанку. Обидва банки також пропонують найвищу дохідність на піврічні вклади (1,75% та 1,5% річних відповідно). За вкладами в євро на 9 міс. найбільше платять monobank та Радабанк (1,4% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.