Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним. Так, дохідність річних вкладів та вкладів на 3 міс. скоротилася на мізерні 0,01 в.п., піврічні - зменшилися на 0,03 в.п., а річні — на 0,06 в.п. Які умови зараз пропонують у нацвалюті та ВКВ фінустанови з депозитними портфелями фізосіб від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня
Водночас, якщо порівняти рівень ставок на початку року, то найбільше знизилася дохідність найкоротших вкладів на 3 місяці — на 2,08 в.п. Зниження за вкладами на 9 місяців було на другому місці (-1,81 в.п.). Ставки за піврічними вкладами скоротилися на 1,5 в.п., і найменшими темпами «худла» дохідність річних вкладів (-1,33 в.п.). Наразі середні ставки банків-учасників депозитного огляду становлять 12,91% річних на піврічні вклади, 12,78% річних — на річні, 12,21% річних — на 9-місячні, 11,54% річних — на 3-місячні вклади.
Проте станом на 4 вересня обсяг депозитів у банках продовжував зростати, пише економіст Богдан Данилишин. Вони зросли на 19%, або на 405,91 млрд грн р/р. Примітно, що населення несло до банків гроші менш активно, ніж бізнес: депозитний портфель корпоративного сектору збільшувався швидше (на 21,2%), ніж заощадження населення (на 17,7%).
Водночас станом на 1 серпня, за даними НБУ, банки тримали 1,289 трлн грн грошей населення, що на 6,47 млрд грн менше, ніж попереднього місяця. Найбільше грошей в липні клієнти принесли до Універсал Банку, найбільше забрали з Приватбанку.
|Банк
|Динаміка, грн
|Універсал Банк
|+606 601 млн
|Абанк
|+452 859 млн
|Ощадбанк
|+243 143 млн
|Прокредит Банк
|+165 608 млн
|Банк Львів
|+137 591 млн
|ПУМБ
|-544 320 млн
|Мотор-Банк
|-549 350 млн
|ОТП Банк
|-648 003 млн
|Укрсиббанк
|-1 370 560 млрд
|Приватбанк
|-3 808 671 млрд
Що буде далі зі ставками
19 вересня відбудеться засідання комітету з монетарної політики НБУ. Більшість банкірів не очікують на зниження облікової ставки, а тому не прогнозують суттєвих змін щодо дохідності гривневих вкладів до кінця вересня. Зокрема, таку думку підтвердили «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин та начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.
Щодо ставок у ВКВ, то коригування ставок, що їх проводитимуть незабаром ЄЦБ та ФРС, на дохідності валютних вкладів в Україні майже не позначиться, кажуть банкіри.
«Можливо, і ЄЦБ, і ФРС знизять свої ставки на 0,25%, але це не вплине на рівень ставок у валюті в Україні, які і так перебувають на доволі низьких рівнях», — вважає Сергій Гнезділов.
«Ми очікуємо зниження на 25 б.п. за доларом та євро. Це може призвести до зниження ставок за валютними депозитами фізосіб на відповідні 25 б.п., передусім у тих банках, які мають ставки вище середньоринкових», — каже Руслан Левчин.
Як банки змінювали ставки
Цього разу тільки дві великі фінустанови змінювали ставки.
ОТП Банк знизив на 0,09 в.п. дохідність піврічних строкових вкладів і тепер платить за ними 10% річних. Інші ставки банк залишив без змін.
Укрексімбанк знижував ставки в гривні та доларі. В гривні банк зменшив дохідність за всіма строковими вкладами, найбільше — за піврічними (-0,7 в.п. — до 11,5% річних). Вклади на 3 міс. схудли на 0,3 в.п., але ставка за ними залишається найвищою — 12,35% річних. Ставка за депозитами на 9 та 12 міс. зменшилась на 0,45 в.п., після змін дохідність вкладів на 9 міс. складає 11,75% річних, а на рік — 12,25% річних.
Найвищу дохідність за тримісячними вкладами у гривні пропонують Радабанк (16% річних), Акордбанк (15,75% річних) та Абанк (15,5% річних).
Абанк також серед тих, хто найбільше платить за гривневими піврічними вкладами (15,75% річних), 15,5% пропонує Акордбанк, 15% річних можна отримати у двох фінустановах — у Таскомбанку та у Радабанку.
Найкраща ставка за 9-місячними депозитами у нацвалюті — в Таскомбанку та Ідея Банку (15% річних), 14,9% річних платять у monobank, відразу три фінустанови — Альянс Банк, Банк Львів та МТБ Банк — пропонують 14,5% річних.
В доларі Укрексімбанк також скоригував дохідність всіх вкладів, причому піврічні — у бік збільшення. До них додали 0,2 в.п. і відтепер ставка зросла до 1,45% річних. Натомість на ті ж 0,2 в.п. було зменшено дохідність вкладів на 9 міс., а річні та тримісячні вклади втратили по 0,1 в.п. Після змін найнижча дохідність у найкоротших вкладів у доларі — 1,15% річних, ставка на 9 міс. становила 1,3%, а на рік — 1,4% річних.
Більше за інших в доларі на 3 міс. пропонують Акордбанк та Радабанк (2,25% річних), вони ж мають і найвищі ставки на пів року (2,5% річних). На 9 міс. у доларі Радабанк платить 2,5% річних, трохи менше у КомінБанку (2,4% річних).
В євро цього разу жодна з фінустанов ставки не змінювала. Максимум, який тут можна отримати на 3 міс., — 1,5% річних у Радабанку, та 1,25% річних в Акордбанку. Обидва банки також пропонують найвищу дохідність на піврічні вклади (1,75% та 1,5% річних відповідно). За вкладами в євро на 9 міс. найбільше платять monobank та Радабанк (1,4% річних).
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,30%
|-
|14,30%
|-
|6,00%
|-
|Банк Львів*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|14,30%
|-
|14,50%
|-
|14,80%
|-
|14,20%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,75%
|-
|12,75%
|-
|11,75%
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|12,25%
|0,45%
|11,75%
|0,45%
|11,50%
|0,70%
|12,35%
|0,30%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|11,75%
|-
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|9,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|0,09%
|9,49%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|13,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,15%
|-
|2,12%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,40%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|0,20%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,40%
|0,10%
|1,30%
|0,20%
|1,45%
|0,20%
|1,15%
|0,10%
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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