Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 вересня 2024, 14:35

Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня

Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним. Так, дохідність річних вкладів та вкладів на 3 міс. скоротилася на мізерні 0,01 в.п., піврічні - зменшилися на 0,03 в.п., а річні — на 0,06 в.п. Які умови зараз пропонують у нацвалюті та ВКВ фінустанови з депозитними портфелями фізосіб від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Водночас, якщо порівняти рівень ставок на початку року, то найбільше знизилася дохідність найкоротших вкладів на 3 місяці — на 2,08 в.п. Зниження за вкладами на 9 місяців було на другому місці (-1,81 в.п.). Ставки за піврічними вкладами скоротилися на 1,5 в.п., і найменшими темпами «худла» дохідність річних вкладів (-1,33 в.п.). Наразі середні ставки банків-учасників депозитного огляду становлять 12,91% річних на піврічні вклади, 12,78% річних — на річні, 12,21% річних — на 9-місячні, 11,54% річних — на 3-місячні вклади.

Проте станом на 4 вересня обсяг депозитів у банках продовжував зростати, пише економіст Богдан Данилишин. Вони зросли на 19%, або на 405,91 млрд грн р/р. Примітно, що населення несло до банків гроші менш активно, ніж бізнес: депозитний портфель корпоративного сектору збільшувався швидше (на 21,2%), ніж заощадження населення (на 17,7%).

Водночас станом на 1 серпня, за даними НБУ, банки тримали 1,289 трлн грн грошей населення, що на 6,47 млрд грн менше, ніж попереднього місяця. Найбільше грошей в липні клієнти принесли до Універсал Банку, найбільше забрали з Приватбанку.

Банк Динаміка, грн
Універсал Банк +606 601 млн
Абанк +452 859 млн
Ощадбанк +243 143 млн
Прокредит Банк +165 608 млн
Банк Львів +137 591 млн
ПУМБ -544 320 млн
Мотор-Банк -549 350 млн
ОТП Банк -648 003 млн
Укрсиббанк -1 370 560 млрд
Приватбанк -3 808 671 млрд

Що буде далі зі ставками

19 вересня відбудеться засідання комітету з монетарної політики НБУ. Більшість банкірів не очікують на зниження облікової ставки, а тому не прогнозують суттєвих змін щодо дохідності гривневих вкладів до кінця вересня. Зокрема, таку думку підтвердили «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин та начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

Щодо ставок у ВКВ, то коригування ставок, що їх проводитимуть незабаром ЄЦБ та ФРС, на дохідності валютних вкладів в Україні майже не позначиться, кажуть банкіри.

«Можливо, і ЄЦБ, і ФРС знизять свої ставки на 0,25%, але це не вплине на рівень ставок у валюті в Україні, які і так перебувають на доволі низьких рівнях», — вважає Сергій Гнезділов.

«Ми очікуємо зниження на 25 б.п. за доларом та євро. Це може призвести до зниження ставок за валютними депозитами фізосіб на відповідні 25 б.п., передусім у тих банках, які мають ставки вище середньоринкових», — каже Руслан Левчин.

Як банки змінювали ставки

Цього разу тільки дві великі фінустанови змінювали ставки.

ОТП Банк знизив на 0,09 в.п. дохідність піврічних строкових вкладів і тепер платить за ними 10% річних. Інші ставки банк залишив без змін.

Укрексімбанк знижував ставки в гривні та доларі. В гривні банк зменшив дохідність за всіма строковими вкладами, найбільше — за піврічними (-0,7 в.п. — до 11,5% річних). Вклади на 3 міс. схудли на 0,3 в.п., але ставка за ними залишається найвищою — 12,35% річних. Ставка за депозитами на 9 та 12 міс. зменшилась на 0,45 в.п., після змін дохідність вкладів на 9 міс. складає 11,75% річних, а на рік — 12,25% річних.

Найвищу дохідність за тримісячними вкладами у гривні пропонують Радабанк (16% річних), Акордбанк (15,75% річних) та Абанк (15,5% річних).

Абанк також серед тих, хто найбільше платить за гривневими піврічними вкладами (15,75% річних), 15,5% пропонує Акордбанк, 15% річних можна отримати у двох фінустановах — у Таскомбанку та у Радабанку.

Найкраща ставка за 9-місячними депозитами у нацвалюті — в Таскомбанку та Ідея Банку (15% річних), 14,9% річних платять у monobank, відразу три фінустанови — Альянс Банк, Банк Львів та МТБ Банк — пропонують 14,5% річних.

В доларі Укрексімбанк також скоригував дохідність всіх вкладів, причому піврічні — у бік збільшення. До них додали 0,2 в.п. і відтепер ставка зросла до 1,45% річних. Натомість на ті ж 0,2 в.п. було зменшено дохідність вкладів на 9 міс., а річні та тримісячні вклади втратили по 0,1 в.п. Після змін найнижча дохідність у найкоротших вкладів у доларі — 1,15% річних, ставка на 9 міс. становила 1,3%, а на рік — 1,4% річних.

Більше за інших в доларі на 3 міс. пропонують Акордбанк та Радабанк (2,25% річних), вони ж мають і найвищі ставки на пів року (2,5% річних). На 9 міс. у доларі Радабанк платить 2,5% річних, трохи менше у КомінБанку (2,4% річних).

В євро цього разу жодна з фінустанов ставки не змінювала. Максимум, який тут можна отримати на 3 міс., — 1,5% річних у Радабанку, та 1,25% річних в Акордбанку. Обидва банки також пропонують найвищу дохідність на піврічні вклади (1,75% та 1,5% річних відповідно). За вкладами в євро на 9 міс. найбільше платять monobank та Радабанк (1,4% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Ідея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
КомінБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Універсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,30% - 14,30% - 6,00% -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Акордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 16,00% - - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Укрексімбанк* 12,25% 0,45% 11,75% 0,45% 11,50% 0,70% 12,35% 0,30% - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Дніпро Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% 0,09% 9,49% - 3,00% -
Південний - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Піреус Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,40% - 0,60% - 0,60% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 2,00% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,40% 0,10% 1,30% 0,20% 1,45% 0,20% 1,15% 0,10% - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк* 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2024−09.09.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами