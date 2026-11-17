Українські пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, зокрема в Чехії, повинні до 31 грудня 2026 року пройти фізичну ідентифікацію для продовження отримання пенсій у 2027 році. Це стосується навіть тих, хто вже підтверджував свою особу у 2025 році. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

13 листопада ПФУ повторно надіслав персональні нагадування отримувачам пенсій і страхових виплат, які протягом 2026 року ще не пройшли обов'язкову перевірку.

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Що відомо

13 листопада ПФУ повторно надіслав персональні нагадування отримувачам пенсій і страхових виплат, які протягом 2026 року ще не пройшли обов'язкову перевірку.

Повідомлення розміщені в особистих кабінетах громадян на вебпорталі Пенсійного фонду.

Важливо: якщо людина вже пройшла фізичну ідентифікацію у 2026 році, повторювати процедуру до кінця цього року не потрібно.

Хто повинен пройти ідентифікацію

Відповідно до чинних правил, щорічне підтвердження особи є обов'язковим для двох категорій отримувачів пенсій та страхових виплат:

Громадян України, які тимчасово проживають за кордоном.

Осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

До першої категорії належать, зокрема, українці, які перебувають за межами країни щонайменше 183 дні протягом календарного року.

Також вимога поширюється на громадян, які отримали тимчасовий захист або статус біженця через російську агресію та не оформлювали документів для постійного проживання за кордоном.

Таким чином, процедура стосується не лише українських пенсіонерів у Чехії, а й отримувачів українських пенсій у Польщі, Німеччині та інших країнах, якщо вони підпадають під зазначені критерії.

Як перевірити повідомлення від Пенсійного фонду

Пенсіонери можуть самостійно перевірити, чи надійшло їм нагадування.

Для цього необхідно:

Перейти на вебпортал Пенсійного фонду України. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA. У меню ліворуч обрати розділ «Мої повідомлення». Перейти до підрозділу «Індивідуальні повідомлення» та ознайомитися з текстом.

Переглянути повідомлення також можна в мобільному застосунку «Пенсійний фонд України».

Крім того, на порталі працює сервіс «Моя ідентифікація», де відображаються дата та результат останньої перевірки.

Це особливо важливо для людей, які не пам'ятають, чи проходили процедуру саме у 2026 році.

Як пройти ідентифікацію за кордоном

Для українських пенсіонерів передбачено кілька способів підтвердження особи. Повертатися в Україну для цього необов'язково.

1. Через Дія.Підпис

Найзручніший дистанційний спосіб — авторизуватися на порталі ПФУ або в мобільному застосунку Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпису.

Після успішного підтвердження особи таким способом фізична ідентифікація вважається пройденою.

2. Через відеозв'язок

Пенсіонер може подати заявку на відеоідентифікацію на порталі ПФУ або через контакт-центр.

У призначений день необхідно вийти на відеозв'язок із працівником Фонду, показати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на запитання.

Записатися можна за телефонами:

0 800 503 753;

+380 44 281 08 70;

+380 44 281 08 71.

Для подання заявки на відеоідентифікацію електронний підпис не потрібен.

3. Через консульство України

Українці в Чехії та інших країнах можуть звернутися до дипломатичної установи України й отримати документ, який підтверджує факт перебування особи в живих.

Після цього документ необхідно передати до Пенсійного фонду у встановленому порядку — поштою або через електронний портал із використанням КЕП.

4. Особисто в Україні

Якщо пенсіонер перебуває в Україні, пройти перевірку можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через уповноважений банк.

Що буде, якщо не пройти перевірку до 31 грудня

Якщо людина не пройде обов'язкову фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року, виплату пенсії або страхової виплати можуть припинити.

Однак це не означає автоматичного скасування права на пенсію.

За роз'ясненням ПФУ, якщо виплату припинили через непроходження ідентифікації, її можна поновити після виконання необхідної процедури.

Якщо ідентифікацію пройдено протягом року з дати припинення виплат, Пенсійний фонд поновлює їх із дати припинення, включно з належними сумами за відповідний період.

Водночас пенсіонерам радять не відкладати проходження перевірки на останні дні грудня. Зокрема, організація відеоідентифікації може зайняти від 10 до 30 календарних днів після подання заявки.

Отже, щоб уникнути затримок із виплатами у 2027 році, громадянам, які підпадають під вимогу щорічної ідентифікації, варто перевірити свій статус і завершити процедуру до 31 грудня 2026 року.