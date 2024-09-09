З 10 вересня Нацбанк вводить нові валютні обмеження, а деякі пом'якшує

Нацбанк з 10 вересня вводить низку нових обмежень на валютні операції, але водночас регулятор пом'якшує деякі правила обігу валюти . Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Нові обмеження

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг, зокрема:

годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном.

НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків в іноземній валюті, на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок). Такий ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому НБУ для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними українськими банками до рахунків у національній валюті.

Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану;

операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

Встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків іноземній валюті, на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій.

Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Пом'якшення

Купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю

Державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов’язаних з авіаційною діяльністю. Це посприяє безперебійності оборонних закупівель за державними контрактами, дасть змогу і надалі виконувати авіаційні перевезення за кордоном, а також підтримає українсько-європейське військово-технічне співробітництво;

виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Змінами надається можливість здійснювати всі необхідні платежі, передбачені договорами перестрахування, укладеними з іноземними ядерними страховими пулами (в доповнення до перестрахових премій або виплат, що вже дозволені на сьогодні). Зокрема, сплачувати бонус за беззбитковість, що є обов'язковою умовою, визначеною договором перестрахування. Це пом'якшення матиме незначний вплив на міжнародні резерви і водночас дасть змогу Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, що важливо для безперебійної роботи галузі;

Купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб'єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС

НБУ дасть змогу суб'єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. Умова для проведення цих операцій — суб'єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС.

Таке пом'якшення передусім підтримає малий та середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам. Водночас це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, адже надходження валюти в Україну за продані товари значно перевищуватиме додатковий попит на валюту для сплати ПДВ у ЄС;

Компенсація сплачених купонних платежів за єврооблігаціями

Додатково до вже існуючих можливостей, запроваджених у травні та липні, НБУ дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 09 липня 2024 року (включно). Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви.

Ці операції зможуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції. Це стимулюватиме бізнес своєчасно повертати валютну виручку в Україну за експорт товару.