Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Україна отримає близько $1,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба МВФ за підсумками роботи місії у Києві 4−10 вересня.
МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда
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«Співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF)», — йдеться у повідомленні МВФ.
Надалі угоду має затвердити Рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться найближчими тижнями.
«Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також структурний маяк для завершення перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо параметрів політики й реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни», — зазначається у повідомленні
Крім того, у МВФ підкреслили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року, однак подальші перспективи є невизначеними.
ВВП та інфляція
Прогнозується, що у 2025 році зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5−3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.
За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності.
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«Продовження війни призведе до нових потреб у фінансуванні та вимагатиме рішучих політичних зусиль з боку влади, а також широкомасштабної підтримки донорів», — зазначили у МВФ.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.
Графік переглядів програми МВФ
- 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
- 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
- 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
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