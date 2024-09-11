МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Україна отримає близько $1,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба МВФ за підсумками роботи місії у Києві 4−10 вересня.

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«Співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF)», — йдеться у повідомленні МВФ.

Надалі угоду має затвердити Рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться найближчими тижнями.

«Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також структурний маяк для завершення перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо параметрів політики й реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни», — зазначається у повідомленні

Крім того, у МВФ підкреслили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року, однак подальші перспективи є невизначеними.

ВВП та інфляція

Прогнозується, що у 2025 році зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5−3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності.

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«Продовження війни призведе до нових потреб у фінансуванні та вимагатиме рішучих політичних зусиль з боку влади, а також широкомасштабної підтримки донорів», — зазначили у МВФ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ