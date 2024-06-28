17 банків України підписали меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури
Меморандум про кредитування енергетики, ріст ВВП пришвидшився, держборг збільшився: головне за тиждень
17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.
Зростання ВВП пришвидшилося у першому кварталі до 6,5% — Держстат
Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%.
Держборг України збільшився на 100 мільярдів гривень
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Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії
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За 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток
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