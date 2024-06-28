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28 червня 2024, 20:00

Меморандум про кредитування енергетики, ріст ВВП пришвидшився, держборг збільшився: головне за тиждень

17 банків України підписали меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
28 червня 2024, 20:52
#
Дивно, де зрадофіли? Невже так переймаються конституцією що забули про енергетику?
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