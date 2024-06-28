Меморандум про кредитування енергетики, ріст ВВП пришвидшився, держборг збільшився: головне за тиждень

17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Зростання ВВП пришвидшилося у першому кварталі до 6,5% — Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%.

Держборг України збільшився на 100 мільярдів гривень

У травні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 104,68 млрд грн, водночас скоротився у доларовому еквіваленті на $0,53 млрд.

Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії