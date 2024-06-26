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26 червня 2024, 13:38

Герхард Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку

У Приватбанку розпочали відбір на посаду нового голови правління банку. Теперішній CEO Герхард Бьош її залишає. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела.

У Приватбанку розпочали відбір на посаду нового голови правління банку.
Фото: NV

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Як пише видання, Бьош останні три роки працював у дуже нестабільному та складному середовищі, але досягнув високих результатів, зокрема рекордних прибутків, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації.

Наглядова рада вирішила обрати нового голову правління на конкурсній основі.

Бьош продовжить виконувати свої обов’язки повною мірою до «плавного переходу управління і лідерства у правлінні». Він займав цю посаду з 2021 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
innapcholko
innapcholko
26 червня 2024, 14:15
#
А почему на засадах гос банка — не Украинец был?
+
0
ramarren
ramarren
26 червня 2024, 16:43
#
Чтобы разорвать круговую поруку
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 червня 2024, 15:07
#
Значит мы не узнаем, кто разрешил отделению гос банка работать на оккупированной территории.
+
0
zevs1
zevs1
26 червня 2024, 15:54
#
Сколько ему платили денег из госбюджета на данной должности и как Он туда устроился, ведь банк государственный.
+
0
ramarren
ramarren
26 червня 2024, 16:42
#
Государственным юрлицам запрещено нанимать на работу иностранцев? На каком основании?..
+
+15
financialGenius
financialGenius
26 червня 2024, 16:29
#
Норм данные клиентов слили иностранцам … да и в целом общую картину за три года норм можно было понять … в Европе почемуто на гос предприятия не нанимают иностранцев , я таких случаев не слышал …
+
0
ramarren
ramarren
26 червня 2024, 16:45
#
Вспоминается анекдоти типа

Прочел в новостях , что из моего банка утекли конфиденциальные данные клиентов и запаниковал. Потом вспомнил, что мои данные такие же бесполезные, как я сам, и успокоился.
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