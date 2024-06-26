Герхард Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку

У Приватбанку розпочали відбір на посаду нового голови правління банку. Теперішній CEO Герхард Бьош її залишає. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як пише видання, Бьош останні три роки працював у дуже нестабільному та складному середовищі, але досягнув високих результатів, зокрема рекордних прибутків, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації.

Наглядова рада вирішила обрати нового голову правління на конкурсній основі.

Бьош продовжить виконувати свої обов’язки повною мірою до «плавного переходу управління і лідерства у правлінні». Він займав цю посаду з 2021 року.