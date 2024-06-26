У Приватбанку розпочали відбір на посаду нового голови правління банку. Теперішній CEO Герхард Бьош її залишає. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела.
26 червня 2024, 13:38
Герхард Бьош залишає посаду СЕО Приватбанку
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Як пише видання, Бьош останні три роки працював у дуже нестабільному та складному середовищі, але досягнув високих результатів, зокрема рекордних прибутків, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації.
Наглядова рада вирішила обрати нового голову правління на конкурсній основі.
Бьош продовжить виконувати свої обов’язки повною мірою до «плавного переходу управління і лідерства у правлінні». Він займав цю посаду з 2021 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Прочел в новостях , что из моего банка утекли конфиденциальные данные клиентов и запаниковал. Потом вспомнил, что мои данные такие же бесполезные, как я сам, и успокоился.