Криптовалюта дедалі помітніше використовується для переказу грошей в Україну з-за кордону. За рік українські криптогаманці отримали $12 млрд у стейблкоїнах, причому для 16 із 21 дослідженої країни Україна стала головним напрямком невеликих транзакцій. Дані також показують зв'язок між чисельністю української діаспори та обсягами таких переказів. Про це повідомив народний депутат Вадим Гетманцев, посилаючись на дослідження Chainalysis. На тлі зростання таких операцій особливого значення набувають правила зберігання цифрових активів і захисту їхніх власників.

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За період із липня 2025-го до червня 2026 року Chainalysis зафіксувала $12 млрд транскордонних переказів у стейблкоїнах на українські криптогаманці. Із цієї суми $2,41 млрд припало на роздрібні P2P-транзакції, тобто перекази між користувачами на суму менш як $10 тис. за одну операцію

Аналітики дослідили напрямки таких переказів у 21 країні, де обсяг вихідних роздрібних P2P-транзакцій у стейблкоїнах становив щонайменше $5 млн. Для 16 із них Україна була головним напрямком переказів, а для 19 увійшла до трійки найпопулярніших. У середньому країни з цієї вибірки спрямовували в Україну 27,7% своїх роздрібних P2P-переказів у стейблкоїнах.

Окремо Chainalysis проаналізувала 36 країн Західної та Східної Європи й Північної Америки. Дослідники виявили майже пропорційну залежність: що більше українців проживає в певній країні, то більший обсяг стейблкоїнів звідти надходить на українські гаманці. До цієї групи аналітики включили як українців, які виїхали після початку повномасштабної війни, так і тих, хто жив за кордоном раніше.

Найбільшим джерелом невеликих переказів стала Канада. Звідти в Україну надійшло $359 млн у транзакціях до $10 тис. за операцію. Водночас аналітики зауважили, що Німеччина та Польща мають більші українські громади серед біженців, ніж Канада.

Як працюють такі перекази

Стейблкоїни відрізняються від біткоїна та інших криптовалют тим, що їхня вартість прив'язана до певного стабільного активу, найчастіше долара США. Один із найвідоміших прикладів — USDT. Такі цифрові активи використовують не лише для торгівлі, а й для переміщення коштів між країнами.

Механізм переказу передбачає, що відправник надсилає стейблкоїни на криптогаманець отримувача. Той може зберігати їх або обміняти на місцеву валюту через відповідний сервіс чи платформу.

У матеріалі «Мінфіну» про використання криптовалют для міжнародних переказів описана зворотна схема: відправник в Україні купує USDT за гривні, переказує їх на гаманець за кордоном, а отримувач обмінює цифрові активи на місцеву валюту. У дослідженні Chainalysis зафіксовано протилежний напрямок руху коштів: з-за кордону в Україну.

Що пропонують змінити на крипторинку

Зі збільшенням обсягів операцій постає питання не лише зручності переказів, а й захисту цифрових активів, які користувачі передають на зберігання криптоплатформам. Один із документів, покликаних врегулювати цю сферу, — законопроєкт № 10225-д про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо обороту віртуальних активів в Україні.

Документ зареєстрували у Верховній Раді 24 квітня 2025 року. 3 вересня того ж року парламент ухвалив його за основу. Станом на 21 листопада 2026 року в офіційній картці законопроєкту зазначено, що він готується до другого читання.

Законодавча ініціатива має сформувати правила роботи ринку віртуальних активів: визначити вимоги до його учасників, розподілити повноваження між регуляторами та врегулювати оподаткування операцій із криптовалютами.

Окремий напрям — захист клієнтських коштів. Як повідомив Вадим Гетманцев, профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому. Серед запропонованих норм — зобов'язання для платформ, які приймають активи клієнтів на зберігання, відокремлювати їх від власних активів компанії.

Законопроєкт передбачає, що криптоплатформи мають зберігати активи клієнтів окремо від власних. Це має унеможливити змішування коштів користувачів із майном компанії та посилити захист власників цифрових активів.

Поки що ця норма залишається пропозицією. Профільний комітет рекомендував ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Яким є обсяг українського крипторинку

Окремо Chainalysis оцінила загальний обсяг української криптоекономіки за цей період у $128,3 млрд. Це другий показник у Східній Європі після Росії. За рік український ринок зріс на 0,2%, тоді як криптоекономіка регіону загалом скоротилася на 7,9%.

Цей показник охоплює криптовалютну активність в Україні загалом, а не лише перекази з-за кордону. Для порівняння, $12 млрд — це обсяг транскордонних надходжень у стейблкоїнах на українські гаманці за той самий період.