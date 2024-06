Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8