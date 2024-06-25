Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії

25 червня Україна розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС. Про це в Х повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Нагадаємо

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.

У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні - до початку головування Угорщини.

5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.