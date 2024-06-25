Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2024, 11:49

Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії

25 червня Україна розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС. Про це в Х повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

25 червня Україна розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.

У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні - до початку головування Угорщини.

5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
bonv
bonv
25 червня 2024, 11:58
#
І скільки років триватимуть переговори?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
25 червня 2024, 12:31
#
Спросите у Турции
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 червня 2024, 12:34
#
Залежатимо від того, чи припинить наша влада велике крадівництво.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
25 червня 2024, 11:59
#
Вам все плохо.
+
0
Exba
Exba
25 червня 2024, 12:29
#
За это надо выпить!
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 червня 2024, 12:33
#
«премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.»

Пан вітя дорбан може одразу у вікно багатоповерхівки вийти.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 червня 2024, 12:35
#
Загалом, було б добре звісно потрапити до ЄС, новина добра, сподіваємося на якісь позитивні зміни у владі і законодавстві, а також у боротьбі з корупцією.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Mini Mi, tckgoblinu и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами