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25 червня 2024, 14:51

В Україні стане на один держбанк більше

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

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Зростання кількості держбанків

Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.

Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.

Читайте: ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 жовтня 2022 року Вʼячеслава Богуслаєва, президента та ексвласника одного з найбільших у світі виробників авіадвигунів «Мотор Січ», затримано в обвинуваченні у державній зраді Службою безпеки України.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Кононенка.

Мін'юст просив стягнути у цих осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв'язками, понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», 2 000 000 шт. простих іменних акцій емітента акціонерного товариства «Мотор-Банк», їх частки в статутному капіталі ТОВ «Фірма „Жекон“», а також грошові кошти на рахунках в АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор-Банк», майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

«Мотор Січ» — одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
25 червня 2024, 16:02
#
Всім пофіг на мотор—банк, а обмеження переказів чомусь на думку Мінфіну не є головною фінансовою новиною
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