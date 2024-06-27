Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями

Президент Володимир Зеленський та очільники інституцій ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підписали угоду у галузі безпеки. Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент «Європейської правди».

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Підписання відбулося у залі Європейської ради перед початком її засідання.

Про що документ

Документ, що має назву «Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною», суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

Зокрема, угода з ЄС не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсу та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, що загалом утримується від підтримки України.

Держави-члени ЄС дали одностайну згоду на підписання договору.

«Найбільший успіх цієї угоди — це те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини», — поділився з ЄвроПравдою високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС.

Українські джерела відзначають важливість норми про те, що Україна отримуватиме фінансування з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).

«Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в рамках EPF додає іще 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних настанов Ради», — йдеться в угоді.

Зауважимо, що публічно Угорщина виступає проти наповнення цього фонду і мала змогу заблокувати відповідну норму у тексті.