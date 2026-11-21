Продати через інтернет старий телефон, дитячий візок, з якого дитина вже виросла, або одяг, який більше не носять, можна і без реєстрації ФОП. Але з 2027 року для доходів від продажу товарів через цифрові платформи запроваджують нові податкові правила: перші 2000 євро на рік не оподатковуватимуться, а із суми перевищення за визначених законом умов утримуватимуть 10% ПДФО. Окремо в законі фігурують 30 продажів на рік. Цю цифру легко сплутати з податковим лімітом, хоча вона стосується звітності платформ. Пояснюємо, чи потрібно відкривати ФОП тим, хто продає власні речі, які правила діють зараз і що зміниться для користувачів OLX та інших майданчиків.

З 1 січня 2027 року українці зможуть продавати товари через цифрові платформи на суму до 2000 євро на рік без сплати податків. З суми, що перевищує цей ліміт, утримуватиметься 10 % ПДФО. При цьому 30 продажів — це не ліміт. Фото: Pexels

Що зміниться для продавців OLX

Приводом для нового обговорення стала новина про те, що OLX запроваджує верифікацію продавців через «Дію».

Як повідомив Minfin 18 листопада 2026 року, з 1 січня 2027-го підтверджувати особу повинні будуть користувачі, які продають товари через OLX Доставку. Пройти перевірку можна буде заздалегідь, із 1 грудня 2026 року. Для покупців така процедура не передбачена.

Верифікація пов'язана з новими вимогами законодавства щодо оподаткування доходів через цифрові платформи. Оператори майданчиків мають ідентифікувати продавців, збирати інформацію про їхні доходи та передавати її податковій. Саме підтвердження особи не означає автоматичного нарахування податку.

2000 євро без податків: чи має значення кількість продажів

Із 1 січня 2027 року дохід фізичної особи від продажу товарів через цифрові платформи не оподатковуватиметься, якщо його загальна сума за календарний рік не перевищить еквівалент 2000 євро. Для перерахунку використовуватимуть офіційний курс НБУ на 1 січня відповідного року.

Цей поріг стосується саме продажу товарів. Його не можна автоматично застосовувати до доходів від оренди нерухомості, транспортних засобів чи надання послуг через цифрові платформи.

Кількість проданих речей у межах 2000 євро не обмежується. Людина може продати 10, 20 або навіть більше власних речей. Якщо загальна сума доходу за рік не перевищить встановленого порогу, податок за спеціальним режимом не нараховуватиметься.

Із цим правилом часто плутають іншу норму закону. Вона стосується звітності самих цифрових платформ.

Оператор може не включати продавця до звіту про доходи підзвітних продавців, якщо той протягом року здійснив через конкретну платформу не більше 30 продажів товарів, отримав за них не більше 2000 євро та не провадив через цей майданчик іншої звітної діяльності.

Це критерій виключення зі звітності, а не обмеження на кількість продажів і не окрема податкова пільга.

Наприклад, якщо людина продасть 40 речей на загальну суму 1500 євро, вона не втратить право на неоподатковуваний поріг лише через кількість операцій. Але її дані вже не підпадатимуть під виняток для продавців із невеликою кількістю продажів.

Тобто 31-й продаж сам собою не створює податкового зобов'язання.

Що буде, якщо заробити більше ніж 2000 євро

Якщо сукупний річний дохід від продажу товарів через цифрові платформи перевищить встановлений поріг, за умовами спеціального режиму 10% ПДФО утримуватимуть із суми перевищення. Додатково сплачувати військовий збір за цим режимом не потрібно.

Наприклад, якщо людина за рік отримає від продажів 2500 євро, оподатковуватимуть 500 євро. За ставки 10% податок становитиме 50 євро.

Якщо продажі відбувалися на кількох майданчиках, дохід враховуватимуть сукупно. Тому не можна розглядати кожну платформу як окремий ліміт у 2000 євро.

Для застосування спеціальної ставки передбачена ще одна межа: 834 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня відповідного року. Якщо річний дохід від звітної діяльності перевищить цей показник, сума перевищення оподатковуватиметься за ставкою 23%.

Це окремий поріг, який не слід плутати з неоподатковуваними 2000 євро. Крім того, право на спеціальну ставку залежить від дотримання інших вимог закону.

Чи потрібно зараз відкривати ФОП для продажу власних речей

Станом на 21 листопада 2026 року новий порядок оподаткування доходів через цифрові платформи ще не діє. Він почне застосовуватися з 1 січня 2027 року. До цієї дати продавці мають керуватися чинними нормами Податкового кодексу.

Однак відсутність спеціального неоподатковуваного порогу для онлайн-продажів не означає, що кожен українець, який виставив річ на OLX, повинен реєструвати ФОП.

Податкова розмежовує продаж особистого майна та систематичну торгівлю з метою отримання прибутку.

У роз'ясненні ДПС щодо продажу вживаних речей через інтернет зазначено: «Продаж особистих вживаних речей через маркетплейси OLХ, Prom.ua тощо або через соціальні мережі наразі не є об'єктом податкового контролю з боку ДПС».

Йдеться про ситуації, коли людина продає власні речі, якими раніше користувалася: телефон, одяг, меблі, побутову техніку чи дитячі товари. Такий продаж сам собою не свідчить про підприємницьку діяльність.

Інша ситуація, коли людина регулярно закуповує товари для перепродажу, підтримує постійний асортимент, приймає замовлення та систематично отримує прибуток. Сукупність таких обставин може свідчити про підприємницьку діяльність. У цьому разі потрібно належним чином зареєструвати бізнес, зокрема як ФОП, та виконувати відповідні податкові вимоги.

Універсального дозволеного ліміту доходу або кількості продажів, до якого можна систематично торгувати без реєстрації підприємницької діяльності, законодавство не встановлює.

Важливо також не плутати відсутність ознак підприємництва з повним звільненням від оподаткування. Для окремих операцій із продажу майна Податковий кодекс передбачає спеціальні правила. Загальна ставка 23% — це 18% ПДФО та 5% військового збору для відповідних оподатковуваних доходів, але вона не застосовується автоматично до кожної проданої вживаної речі.

Чи можна буде продавати без ФОП через Instagram та власний сайт

Новий порядок стосується доходів від діяльності через цифрові платформи, які відповідають визначенню в законі. Сам факт розміщення оголошення в Instagram, Facebook або TikTok ще не означає, що сервіс автоматично підпадає під нові правила.

Закон охоплює програмне забезпечення, сайти та застосунки, які дають змогу продавцям взаємодіяти з іншими користувачами для здійснення відповідної діяльності.

Водночас із цього визначення виключені сервіси, які лише обробляють платежі, рекламують товари або перенаправляють користувачів на інші платформи.

Тому звичайна реклама товару в соціальній мережі або продаж через власний інтернет-магазин не означає автоматичного права на спеціальний податковий режим. Якщо людина систематично торгує з метою отримання прибутку, питання реєстрації ФОП залишається актуальним.

Хто сплачуватиме податок замість продавця

З 2027 року оператори цифрових платформ отримають статус податкових агентів щодо відповідних доходів фізичних осіб.

Вони ідентифікуватимуть продавців, збиратимуть інформацію про отримані доходи, передаватимуть її до ДПС, утримуватимуть податок у передбачених законом випадках і перераховуватимуть його до бюджету.

Для користування спеціальним режимом фізична особа повинна відповідати визначеним вимогам. Зокрема, бути податковим резидентом України, мати рахунок в українському банку або у відповідного надавача платіжних послуг і повідомити його номер оператору платформи. Розрахунки за звітною діяльністю мають проводитися через цей рахунок.

Також продавець не повинен використовувати найману працю та продавати підакцизні товари. Платформа, через яку здійснюється діяльність, має бути зареєстрована в ДПС.

Для доходів, які оподатковуються через цей спеціальний механізм, фізичній особі не потрібно буде подавати декларацію лише через отримання таких виплат. Але це не скасовує інших обов'язків декларування, якщо вони виникають з інших підстав.

Новий режим не замінює систему оподаткування ФОП. Підприємці й надалі сплачуватимуть податки відповідно до обраної системи.

Чому Україна змінює правила

Закон № 4903-IX запроваджує міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Йдеться про наближення українського законодавства до європейських правил DAC7, які передбачають збір і передачу податковим органам інформації про доходи користувачів таких сервісів.

Верховна Рада ухвалила закон 9 червня 2026 року. Документ набрав чинності 23 жовтня, але основні положення щодо оподаткування доходів від цифрових платформ почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року.

Реформа охоплює не лише продаж товарів. Нові правила звітності стосуватимуться також доходів від оренди нерухомості, транспортних засобів та надання особистих послуг через цифрові платформи.

Першим звітним періодом стане 2027 рік. Відповідно, перша звітність операторів за цей період подаватиметься у 2028 році.

Для звичайних українців головна зміна полягає в появі чіткого неоподатковуваного порогу для продажу товарів через цифрові платформи. Але 2000 євро — це не універсальний дозвіл вести будь-яку торгівлю без ФОП. Якщо людина фактично займається підприємництвом, характер її діяльності й надалі матиме значення незалежно від суми отриманого доходу.