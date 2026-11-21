Можливість зв'язатися з рідними, конфіденційно поспілкуватися з адвокатом, зберегти телефон і отримати медичну допомогу. Такі гарантії передбачає наказ Головнокомандувача ЗСУ № 423 від 6 жовтня 2026 року, який регламентує порядок перебування військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування. Документ також визначає, як мають відбуватися доставлення громадян до ТЦК, відеофіксація та забезпечення побутових умов. Розбираємо, які правила прописані в інструкції, що вона змінює для військовозобов'язаних і наскільки її положення можуть вплинути на практику роботи ТЦК.

Наказ №423: що змінилося для військовозобов’язаних і які права їм гарантують. Фото: АрміяInform

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Чи можуть у ТЦК забрати телефон і заборонити дзвонити рідним

Одна з важливих норм інструкції стосується зв'язку з близькими після прибуття людини до територіального центру комплектування.

Посадова особа повинна з'ясувати, кому громадянин хоче повідомити про своє місцеперебування. Це може бути родич, адвокат або інша довірена особа.

Черговий ТЦК має самостійно здійснити телефонний дзвінок за вказаним номером і повідомити про перебування людини в центрі. Факт дзвінка, номер телефону та ім'я адресата вносять до відповідного журналу. Якщо адресат не відповідає, передбачена повторна спроба зв'язку.

Інструкція також закріплює право військовозобов'язаного на правничу допомогу та конфіденційне спілкування з адвокатом.

Окремо врегульовано питання особистих речей. Сам факт перебування людини в ТЦК не є підставою для вилучення мобільного телефона, ременя, шнурків та інших особистих предметів.

Якщо громадянин добровільно передає речі на зберігання, це оформлюють актом у двох примірниках із зазначенням переліку майна. Один примірник отримує власник.

Передавання телефона на зберігання не дає працівникам ТЦК права переглядати його вміст.

Як мають доставляти військовозобов'язаних до ТЦК

Наказ № 423 окремо визначає порядок доставлення громадян до територіальних центрів комплектування та розмежовує повноваження ТЦК і Національної поліції.

Представники ТЦК не мають самостійно здійснювати адміністративне затримання або примусове доставлення громадян. Такі заходи можуть проводити уповноважені працівники Національної поліції за наявності передбачених законодавством підстав.

Для доставлення затриманих осіб інструкція передбачає використання службового транспорту поліції. Автомобілі ТЦК або особистий транспорт військовослужбовців для цього не допускаються.

Після прибуття до ТЦК посадові особи повинні встановити особу громадянина, з'ясувати підстави доставлення та зафіксувати час прибуття. Якщо йдеться про адміністративне затримання, необхідно також оформити відповідні процесуальні документи.

Окремо інструкція розглядає випадки технічної неможливості отримати доступ до реєстру «Оберіг». Сам по собі збій у роботі реєстру не є підставою для примусового доставлення людини до ТЦК.

Також документ розмежовує відмову пред'явити військово-облікові документи та відмову отримати повістку. Це різні правові ситуації, які потребують окремої оцінки.

Відеофіксація та умови перебування в ТЦК

Ще одна вимога наказу стосується безперервного відеоспостереження у приміщеннях, де перебувають військовозобов'язані.

Записи мають зберігатися щонайменше 30 днів. Про ведення відеоспостереження повинні повідомляти відповідні інформаційні таблички.

Це дає змогу відновити послідовність подій у разі конфлікту, перевірити обставини перебування людини в ТЦК та використати записи під час розгляду скарг.

Інструкція також визначає вимоги до приміщень, де громадяни очікують на перевірку документів, прийом відповідальних посадових осіб або направлення на військово-лікарську комісію.

У таких кімнатах мають бути достатня кількість місць для сидіння, належне освітлення, природна або штучна вентиляція, питна вода та доступ до санітарних приміщень.

Окремий блок присвячений харчуванню людей, які тривалий час очікують відправлення до військових частин.

Меню повинні складати заздалегідь на тиждень. Добова енергетична цінність раціону, згідно з наведеними положеннями інструкції, має становити не менше 3500 кілокалорій.

Якщо в ТЦК є їдальня або буфет, харчування організовують там. За їх відсутності передбачено облаштування тимчасових пунктів харчування у відповідних приміщеннях, польових кухнях або наметах.

Що передбачено щодо медичного огляду та відстрочки

Інструкція встановлює окремі правила перевірки підстав для відстрочки та організації медичного огляду.

Зокрема, передбачено, що направляти людину на медичний огляд не можна до ухвалення комісією ТЦК рішення про надання відстрочки або відмову в ній.

Дані для перевірки відповідних підстав мають звірятися за оригіналами документів та через взаємодію реєстру «Оберіг» з іншими державними реєстрами.

У навчальних центрах також передбачено первинний медичний огляд і програму соціально-психологічної адаптації. Вона має тривати орієнтовно дві-три доби до початку базової загальновійськової підготовки.

Які питання потребують подальшого врегулювання

Поява детальної інструкції не означає, що всі суперечності у сфері мобілізації зникли. Частина передбачених документом гарантій уже випливає з чинного законодавства. Наказ систематизує процедури та конкретизує дії посадових осіб.

Окрему дискусію викликало питання обмеження свободи пересування людей, які перебувають у ТЦК.

Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Марина Ставнійчук у своєму блозі на Цензор.НЕТ звернула увагу на можливу правову колізію в положеннях документа.

За її оцінкою, наказ зазначає, що вручення повістки, формування команди або очікування відправлення до військової частини самі по собі не є підставами для затримання чи обмеження свободи людини. Проте інші положення передбачають обов'язок осіб, включених до команди, залишатися в кімнаті збору без дозволу керівництва ТЦК.

Юристка наголошує, що обмеження свободи пересування має визначатися Конституцією та законами України, а не відомчим наказом.

Ще одне питання, на якому акцентує Ставнійчук, стосується відповідальності посадових осіб за можливі порушення. На її думку, для реального захисту прав військовозобов'язаних необхідно законодавчо визначити повноваження ТЦК і поліції, порядок оскарження їхніх дій та персональну відповідальність за перевищення повноважень, незаконне позбавлення волі або ненадання медичної допомоги.

Це важливе розмежування: інструкція визначає, як мають діяти посадові особи, але сама по собі не замінює законодавчих механізмів захисту громадян.

Чи змінить наказ практику роботи ТЦК

Наказ № 423 деталізує порядок взаємодії працівників ТЦК із військовозобов'язаними на різних етапах перебування в територіальному центрі. Він охоплює не лише доставлення та перевірку документів, а й зв'язок із близькими, доступ до адвоката, збереження особистих речей, медичну допомогу та побутові умови.

Проте головне питання полягає у виконанні цих вимог. Наявність відеокамер не гарантує автоматичного розгляду кожної скарги, а закріплене право на адвоката саме по собі не забезпечує доступу до правничої допомоги в кожній конкретній ситуації.

Марина Ставнійчук вважає, що проблеми мобілізації потребують ширших законодавчих змін. Зокрема, необхідно чітко визначити повноваження кожної сторони, права мобілізованих, механізми оскарження та відповідальність за порушення.

Для військовозобов'язаних наказ важливий насамперед тим, що містить конкретні вимоги до процедур, на які можна посилатися під час взаємодії з ТЦК. Для держави результат залежатиме від того, наскільки послідовно ці правила виконуватимуться на практиці.