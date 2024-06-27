Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility

До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre — financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

«Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

Нещодавно Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

Наступні транші в межах інструменту Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.