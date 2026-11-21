З 5 грудня 2026 року підприємства без укриттів або безпечних просторів не зможуть працювати під час повітряних тривог жовтого рівня. Уряд готує відтермінування для бізнесу, який уже почав облаштовувати захист. Частина підприємців зможе отримати додатковий час до квітня або червня 2027 року.

Кафе, салони краси та СТО можуть зупиняти роботу під час тривог: кому дадуть відстрочку і що зміниться з 5 грудня. Фото: Pexels

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Український бізнес готується до нових правил роботи під час повітряних тривог. Для підприємств, які не мають укриттів або інших передбачених вимогами безпечних просторів, 4 грудня завершується перехідний період. Після цього вони повинні будуть зупиняти роботу під час оголошення жовтого рівня загрози.

Під обмеження потрапляють, зокрема, кафе, магазини, салони краси та автосервіси. Проте частина підприємців зможе продовжити роботу: Мінекономіки підготувало проєкт змін, який передбачає додатковий час на облаштування укриттів. Для одних підприємств його пропонують продовжити до квітня, для інших до червня 2027 року.

Проблема в тому, що не всі підприємці можуть швидко виконати нові вимоги. У деяких районах поруч немає доступних укриттів, а встановлення власних мобільних конструкцій може коштувати понад мільйон гривень. До того ж очікувати на них доводиться місяцями.

Які правила роботи бізнесу діятимуть із 5 грудня

Новий порядок роботи підприємств під час повітряних тривог Кабмін затвердив постановою № 1092 від 4 вересня 2026 року. Документ розділив повітряні тривоги за рівнями загрози.

Жовтий рівень оголошують у разі загрози застосування дронів. Червоний означає ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

Для підприємців ключове значення має жовтий рівень. Під час такої тривоги бізнес може працювати за умови, що забезпечив захист працівників і відвідувачів.

Для цього не обов'язково будувати окреме бомбосховище. Підприємство може використовувати захисну споруду, постійне або тимчасове укриття, споруду подвійного призначення чи облаштований безпечний простір у будівлі.

Підприємства, які не мали належного захисту, отримали перехідний період до 4 грудня 2026 року. До цієї дати вони могли працювати під час жовтих тривог за погодженням із трудовим колективом.

Із 5 грудня така можливість за загальним правилом припиняється. Підприємства без укриттів або безпечних просторів, які не отримають відтермінування, повинні будуть зупиняти роботу на час жовтої тривоги.

Це не означає, що заклади мають зачинятися на весь день. Обмеження стосується лише періоду дії відповідного сигналу. Між тривогами вони зможуть працювати у звичайному режимі.

Кому дозволять працювати без готового укриття у 2027 році

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький визнав, що значна частина підприємств не виконала базових вимог безпеки. Він повідомив про підготовку змін, які мають дати бізнесу більше часу на облаштування укриттів.

16 листопада народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив умови проєкту Мінекономіки щодо відтермінування.

Документ передбачає два варіанти продовження строків:

До 4 квітня 2027 року зможуть працювати підприємства, які до 4 грудня 2026 року документально підтвердять, що вже почали облаштовувати укриття або безпечний простір.

До 4 червня 2027 року додатковий час пропонують надати підприємствам, які будують або реконструюють захисні споруди за проєктною документацією.

Отже, самого наміру облаштувати укриття буде недостатньо. Підприємцям доведеться підтвердити документами, що вони вже розпочали відповідні роботи.

За словами Железняка, для цього знадобляться шість документів. Депутат також звернув увагу, що жоден із них не видає держава.

Станом на 21 листопада ці умови залишаються пропозиціями Мінекономіки. Щоб вони набули чинності, уряд має затвердити відповідні зміни.

Окремо у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 16207, який стосується правил роботи підприємств під час повітряних тривог. 18 листопада профільний комітет рекомендував винести його на розгляд парламенту. Проте станом на 21 листопада документ ще не ухвалили.

Чи вистачить бізнесу укриттів поруч

Підприємствам не обов'язково мати власне укриття. Уряд допускає можливість користуватися сторонніми захисними спорудами, якщо вони розташовані неподалік і мають достатню місткість.

Про таку можливість 29 жовтня заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, укриття поруч може використовувати й підприємство, якому воно не належить.

Міністерство внутрішніх справ у листі до Кабміну визначило орієнтовну відстань: до 300 метрів у багатоповерховій забудові та до 500 метрів у малоповерховій і середньоповерховій.

Проте самої близькості недостатньо. Укриття має вміщувати всіх працівників і відвідувачів закладу, які можуть одночасно перебувати там у години найбільшого навантаження.

Підприємці повинні самостійно домовлятися з балансоутримувачами захисних споруд про можливість користування ними. Саме балансоутримувач визначає, чи можна приймати там сторонніх людей і на яких умовах.

Наскільки складно буде виконати ці вимоги, показує дослідження «Економічної правди» щодо Києва. Видання проаналізувало близько 59 тис. кафе, магазинів, салонів краси, СТО та офісів із бази OpenStreetMap. Для порівняння використали міський реєстр, у якому є близько 3,1 тис. укриттів, доступних для сторонніх людей.

За розрахунками видання, 85% закладів мають укриття в радіусі 300 метрів. Решта 8,7 тис. об'єктів, або 15%, не мають захисної споруди на такій відстані.

Однак це лише розрахунок за відстанню. Якщо врахувати обмежену місткість укриттів і припустити, що кожне з них може прийняти не більше десяти умовних закладів, кількість підприємств без доступного місця зростає до 22 тис., або 36%.

Найскладніша ситуація, за оцінками видання, у спальних районах столиці. У Деснянському районі без доступного місця в укритті можуть залишитися 51% закладів, у Подільському — 46%. У Печерському районі цей показник становить 21%.

Ці цифри є результатом розрахунків редакції, а не офіційною статистикою міської влади. Проте вони показують, що наявність укриття поблизу ще не гарантує підприємству можливості ним скористатися.

Скільки коштує власне укриття

Якщо поблизу немає захисної споруди або домовитися про її використання не вдалося, бізнесу доводиться шукати інші рішення. Один із варіантів — встановити мобільне укриття на власній території.

Проте такі конструкції дорожчають. У жовтні Спілка українських підприємців повідомляла, що вартість окремих мобільних укриттів зросла з 600−800 тис. грн до 1,2−1,4 млн грн.

Підприємці також скаржилися на тривале очікування. Черга на придбання готових конструкцій може сягати шести місяців.

Це створює проблему для тих, хто лише зараз починає облаштовувати захист. Навіть замовивши укриття до 4 грудня, підприємець може отримати його вже після завершення запропонованого відтермінування до квітня 2027 року.

Один із прикладів облаштування власних укриттів — «Укрнафта». Компанія встановлює 13 бетонних конструкцій на автозаправках у Києві та області.

Для невеликих підприємств такі витрати можуть бути значними. Особливо це стосується орендарів, які не завжди можуть самостійно облаштувати захисну споруду в приміщенні, де працюють.

Скільки часу бізнес може втрачати через тривоги

Нові правила можуть впливати не лише на умови роботи підприємств, а й на їхній робочий графік.

За підрахунками Ярослава Железняка, підприємство в Києві, яке працює в будні з 9:00 до 18:00 і не має права продовжувати роботу під час жовтих тривог, за даними жовтня могло б простояти 38 робочих годин. Це понад чотири повні робочі дні.

Для кафе та магазинів це означає перерви в обслуговуванні клієнтів, для салонів краси — перенесення записів, для СТО — затримки в роботі з автомобілями.

Саме тому уряд готує додатковий час для підприємств, які вже почали виконувати вимоги. Проте остаточні умови відтермінування залежатимуть від рішення Кабміну.

До 4 грудня підприємцям потрібно з'ясувати, чи мають вони доступ до укриття, чи вистачить там місця для працівників і клієнтів та чи відповідають вони умовам запропонованого продовження строків.

Якщо зміни не ухвалять до завершення перехідного періоду, з 5 грудня підприємства без належного захисту повинні будуть зупиняти роботу під час жовтих повітряних тривог.