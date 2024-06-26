17 банків України підписали меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє ЕП.

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Що відомо

Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

До підписання спільного меморандуму долучилось 17 найбільших банків України, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів усіє банківської системи України.

Хто підписав меморандум

Райффайзен Банк, А-Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит Дніпро, Кредобанк, ПУМБ, Сенс Банк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Правекс-Банк, ПриватБанк, Глобус Банк.

Подання заявок з пільгового кредитування в напрямку енергетики може здійснюватися в будь-якому відділенні банків-підписантів або за допомогою інших каналів, така заявка буде розглядатись у пріоритетному порядку.

Умови кредитування

Сума кредиту залежно від сегмента може становити від 500 тис. євро, до 25 млн євро.

Власний внесок клієнта повинен становити від 10% до 50% залежно від розміру проєкту. Валютою кредитування для малого та мікро бізнесу буде гривня, для середніх та корпоративних клієнтів — в разі наявності експорту і достатності валютних надходжень для покриття виплат за тілом кредиту і відсотками.

Фінансувати будуть зокрема проєкти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомаси, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислові акумуляторні батареї, високоманеврені, накопичувані, когенерації тощо. Для ФОПів та малого бізнесу — енерго двері або вікна, сонячні панелі тощо.

Термін кредиту становитиме до 5−7 років. Територіально пільгове кредитування здійснюватиметься на всій території України, окрім тих, на яких ведуться або велися бойові дії та окупованих рф територій. Вартість залежатиме від облікової ставки НБУ.

Окрім цього, можливе беззаставне кредитування для малих проєктів мікро та малого бізнесу під поруку. У якості забезпечення пільгового кредиту можуть виступати: предмет фінансування (майнові права на об'єкт, обладнання) або альтернативна застава інших активів; майнові права на грошові потоки від існуючого бізнесу (як мінімум на період імплементації проєкту та за умови відсутності іншої достатньої застави); порука власника або іншого бізнесу або корпоративна гарантія. Гарантія МФО; страхування воєнних ризиків (за можливості).

Джерела погашення — грошові потоки від проєкту та/або існуючого бізнесу; потенційна економія витрат від запровадження енергоефективного обладнання чи власного енергозабезпечення.

Можлива також відстрочка погашення основної суми кредиту до 6−12 місяців або до моменту введення об'єкта в експлуатацію. Субординація коштів, внесених ініціатором проєкту поворотній основі. DSCR, DSRA, CAPEX/Maintenance reserve account, Cash Sweep — у разі необхідності.