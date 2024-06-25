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25 червня 2024, 12:30

За 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток

За перші 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 25%. Це на 60% (+6,1 млрд грн) більше ніж за аналогічний період минулого року, коли діяла стандартна ставка 18%. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетьманцев.

За перші 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 25%.
Фото:depositphotos

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Прибутки банків

Банки отримали на чверть більший чистий прибуток порівняно з минулим роком (68 млрд грн за 5 міс. 2024 проти 53,6 млрд грн за 5 міс. 2023).

За словами Гетманцева, банківський бізнес залишається надрентабельним, а більшість банків — операційно ефективними та прибутковими.

Відповідно до останнього звіту із фінансової стабільності, у 2023 році, навіть після вирахування податку з прибутку за підвищеною ставкою 50%, середня рентабельність капіталу сектору становила близько 30%. Це більше ніж у країнах — сусідах: Грузія — 27%, Литва, Латвія, Естонія — 21%, Угорщина — 20%, Молдова — 16%, Чехія — 15%, Польща — 12%, Єврозона — 7%.

У 2024 році ставка податку знизилася вдвічі, і показники чистої рентабельності банків відповідно зросли. За 5 місяців поточного року рентабельність капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) сягнула 51%.

За цей період операційно збитковими були лише дев’ять установ. Це установи переважно з неефективними бізнес-моделями та низкою давніх проблем.

Рушієм прибутковості сектору залишається висока процентна маржа, що сягає 7,5% і відповідно чисті процентні доходи, які займають більше 70% в операційних доходах банків.

Крім того, поліпшення макроекономічних умов зменшило тиск на резерви. За 5 місяців 2024 року банки розформували резерви під можливі збитки на суму 2,1 млрд грн, тоді як минулого року за аналогічний період навпаки збільшили відрахування у резерви на 4,7 млрд грн.

Важливим моментом у цій історії залишається те, що за рахунок зростання прибутків банків і їх підвищеного оподаткування державний бюджет у поточному році отримає додатково щонайменше 30 млрд грн., що надійдуть за 2023- 2024 рр… Більша частина цих коштів буде спрямована на потреби сектору безпеки і оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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