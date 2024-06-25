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25 червня 2024, 17:08

Ріст ВВП пришвидшився у першому кварталі до 6,5% — Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%. Про це свідчать попередні дані Державної служби статистики.

Зростання ВВП України пришвидшилося у першому кварталі до 6,5%, — ДержстатРеальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%.

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За даними Держстату, у першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі ВВП збільшився на 19,5%, у третьому його зростання сповільнилося до 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. У четвертому кварталі минулого зростання ВВП уповільнилося до 4,7%.

Загалом реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+45
bonv
bonv
25 червня 2024, 17:23
#
Так все добре, що далі нікуди…
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