Як виявили мережу на €1,7 млрд

Розслідування Project Wingman Deutsche Bank розпочав у 2019 році. Банк перевіряв сотні компаній, платежі яких проходили через його системи, шукав підозрілі корпоративні структури та зв'язки з раніше викритими схемами відмивання грошей. Перевірка охопила бізнес у Китаї, ОАЕ, Росії, Туреччині, Азербайджані та інших країнах.

У результаті аналітики виявили 15 компаній, пов'язаних через офшорні структури, номінальних директорів і посередницькі рахунки. Спочатку перевірка охоплювала 2864 транзакції на €667,4 млн. Згодом її розширили, і загальний обсяг операцій у мережі перевищив €1,7 млрд. Частина платежів проходила через банки-партнери Deutsche Bank, зокрема угорський MKB.

В основі міжнародного журналістського розслідування Inside Deutsche Bank лежать мільйони внутрішніх документів німецького банку, переданих журналістам двома викривачами. Над проєктом працювали понад 230 журналістів із 56 медіа. Вони вивчили історію транзакцій, внутрішнє листування, оцінки ризиків і звіти про фінансові злочини.

Який стосунок до мережі мав Олег Дерипаска

Серед компаній, які потрапили в поле зору розслідувачів, були зареєстровані в Гонконгу Dempshire Corporation, Yingli Trading, Versala та Sanderlyn. Журналісти виявили їхні зв'язки з бізнесовим оточенням російського олігарха Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями США. За внутрішніми даними Deutsche Bank, обсяги операцій мережі почали зростати після запровадження американських санкцій проти нього у квітні 2018 року.

Одним із найбільших учасників мережі була Dempshire Corporation. У період із січня 2017-го до лютого 2020 року вона переказала іншим компаніям мережі майже €160 млн і отримала близько €136 млн. Формально фірма торгувала промисловим обладнанням, а її акціонером значився громадянин Латвії.

Зв'язки Dempshire з бізнесом Дерипаски простежуються через Yingli Trading, яку «Русал» у фінансовій звітності називав незалежним великим діловим партнером. Розслідування виявило, що першим директором Yingli був давній соратник «Русала», а щонайменше двоє керівників російської компанії згодом працювали в цій фірмі. Менш ніж за рік Yingli переказала Dempshire майже €80 млн.

Сам «Русал» у відповідь на запит журналістів заявив, що у 2019 році Дерипаска передав контроль над групою в межах домовленості з Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Фінансові документи показують, що кошти Dempshire використовували не лише для торгівлі промисловими товарами. Компанія оплачувала приватні авіаперельоти, витрати на нерухомість, будівельні матеріали, побутову техніку та предмети розкоші. Серед отримувачів грошей був британський бізнесмен Грем Бонем-Картер, який управляв елітною нерухомістю Дерипаски. У 2022 році американська влада висунула йому обвинувачення у ймовірній схемі порушення санкцій.

Ще понад €1,2 млн Dempshire переказала французькій компанії SAS Red Valley, яка надавала послуги преміального консьєрж-сервісу. Один із її партнерів був пов'язаний із гірничодобувною компанією Volta Metals, що на своєму сайті називала себе частиною корпоративної структури «Русала».

Інші компанії мережі, Versala та Sanderlyn, оплачували послуги, пов'язані з бізнесовими й особистими інтересами Дерипаски. Зокрема, французька дизайнерська компанія Zervudachi & Associés отримала від них €3,8 млн за оформлення інтер'єрів у період із листопада 2018-го до жовтня 2019 року. Раніше вона працювала над австрійським готелем Hotel Aurelio, збудованим Дерипаскою. Журналісти не виявили доказів порушення цією компанією санкцій.

Чому в центрі розслідування опинився MKB

Deutsche Bank встановив, що кілька ключових компаній Project Wingman, зокрема Dempshire, Versala та Sanderlyn, мали рахунки в угорському MKB. Понад половина транзакцій, охоплених відповідним аналізом, проходила через цей банк.

MKB забезпечував клієнтам доступ до міжнародних платежів через кореспондентські відносини з Deutsche Bank. Така модель передбачає, що один банк використовує платіжну інфраструктуру іншого для переказу грошей між країнами та валютами. При цьому банк-кореспондент не завжди має повну інформацію про клієнтів свого партнера, тому значною мірою покладається на його систему фінансового моніторингу.

До MKB у Deutsche Bank виникли претензії не лише через операції клієнтів. У червні 2017 року угорський банк придбали бізнесмени з близького оточення тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Серед них був Льорінц Месарош, колишній сантехнік, який за роки правління Орбана став мільярдером. У внутрішньому звіті Deutsche Bank аналітики зазначали, що MKB фактично контролюється угорським урядом.

Банк вважали близьким до правлячої партії Fidesz. Зокрема, у січні 2022 року MKB надав французькій політикині Марін Ле Пен €10,7 млн на президентську кампанію. Financial Times раніше писала, що Орбан особисто втручався, щоб забезпечити цей кредит. У 2024 році наступник MKB, банк MBH, позичив €9,2 млн іспанській ультраправій партії Vox на виборчі кампанії.

Чому Deutsche Bank не відразу припинив співпрацю

Ще у 2018 році Deutsche Bank фіксував ризики відмивання грошей, корупції та обходу санкцій, пов'язані з MKB. Наприкінці 2019-го німецький банк офіційно розпочав перевірку партнера: запросив інформацію про процедури перевірки клієнтів, внутрішній контроль і роботу з високоризиковими рахунками.

MKB запевняв, що поступово відмовляється від іноземних та офшорних клієнтів. Проте дані Deutsche Bank не показували суттєвого скорочення підозрілих переказів.

Навесні 2020 року Deutsche Bank вирішив розірвати відносини з угорським партнером. Процес затягнувся: керівництво MKB просило більше часу, щоб перейти на інші платіжні канали та уникнути різкого удару по бізнесу.

5 червня 2020 року Deutsche Bank попередив німецького регулятора BaFin, що раптове блокування вхідних платежів може спричинити масові відмови в транзакціях і дефіцит ліквідності в MKB уже за кілька днів. У банку також побоювалися репутаційних наслідків припинення співпраці для свого бізнесу в Угорщині.

Зрештою Deutsche Bank остаточно припинив доступ MKB до своїх клірингових послуг 6 жовтня 2020 року.

Питання виникли й до самого Deutsche Bank

Німецький банк також потрапив під увагу правоохоронців, оскільки його платіжна інфраструктура обслуговувала частину операцій Project Wingman. У травні 2020 року представників Deutsche Bank запросили надати свідчення німецьким слідчим.

Внутрішнє листування свідчить, що керівництво банку побоювалося запитань про те, коли саме було виявлено ризики та чому співпрацю з MKB не припинили раніше. Один зі співробітників визнавав, що банк не мав повної інформації про інші фінансові установи, залучені до мережі. Окремі підозрілі транзакції вже потрапляли до звітів, але їх не вдалося вчасно пов'язати між собою.

Проблеми були й у внутрішніх системах моніторингу. За оцінкою підрозділу фінансових злочинів Deutsche Bank, його ІТ-інструментів було недостатньо для належного виявлення та аналізу таких операцій.

Журналісти також з'ясували, що MKB мав кореспондентські відносини з Commerzbank. Франкфуртська прокуратура повідомила, що цей банк передав інформацію про 51 719 транзакцій на €678 млн, пов'язаних із Project Wingman. Операції охоплювали період із 2017 року до квітня-травня 2020-го. Близько 80% платежів походили від компаній, зареєстрованих за межами Угорщини.

Німецькі правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого відмивання коштів на початку 2020 року та зверталися по допомогу до угорських колег. Згодом прокуратура Франкфурта закрила справу. За інформацією журналістів, угорська сторона вважала, що наведені обставини не належать до її юрисдикції. Документи розслідування не доводять, що угорська влада навмисно захищала MKB або свідомо дозволяла проводити через нього злочинні кошти.

У 2023 році MKB об'єднали з двома іншими угорськими банками, утворивши MBH Bank. Deutsche Bank розглядав можливість співпраці з новою установою. У внутрішній оцінці його бізнес-підрозділ називав ризики переважно репутаційними та керованими. Чи відновили банки ділові відносини, журналістам з'ясувати не вдалося.

Deutsche Bank заявив, що виявив підозрілі операції під час внутрішньої перевірки, повідомив про них компетентні органи та співпрацював із правоохоронцями.

Розслідування Project Wingman показує, як міжнародні платіжні мережі можуть використовуватися для переміщення коштів через десятки компаній і кілька банківських юрисдикцій. У цій схемі кожна фінансова установа бачила лише частину операцій. Навіть коли окремі платежі викликали підозри, банкам не вдавалося швидко скласти їх у цілісну картину. Саме ця проблема стала однією з ключових у справі, яка охопила понад €1,7 млрд транзакцій.