Держборг України збільшився на 100 мільярдів гривень

У травні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 104,68 млрд грн, водночас скоротився у доларовому еквіваленті на $0,53 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Як змінився держборг

Станом на 31 травня державний та гарантований державою борг становив майже 6,12 трлн грн, або $150,99 млрд:

зовнішній державний та гарантований державою борг становив 4,41 трлн грн (72,12% загальної суми), або $108,89 млрд;

внутрішній державний та гарантований державою борг — 1,7 трлн грн (27,88%) або $42,1 млрд.

Зокрема, власне державний борг України становив 5,79 трлн грн (94,81% загальної суми), або $143,15 млрд. У тому числі зовнішній — 4,16 трлн грн (68,05% загальної суми), або $102,75 млрд, а внутрішній — 1,63 трлн грн (26,76%), або $40,4 млрд.

Гарантований державою борг України становив 317,5 млрд грн (5,19%), або $7,84 млрд, у тому числі: зовнішній — 248,65 млрд грн (4,07%), або $6,14 млрд; внутрішній — 68,85 млрд грн (1,13%), або $1,7 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 млрд грн, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.