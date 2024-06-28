НБУ відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 червня 2024, 9:03

НБУ відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка та виключив відомості про фінустанову із Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 235-рш правління НБУ ухвалило 27 червня 2024 року, повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка та виключив відомості про фінустанову із Державного реєстру банків.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В Нацбанку нагадали, що 12 грудня 2023 року єдиний акціонер Альпарі Банка ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня банк завершив здійснення банківської діяльності.

Альпарі Банк — дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше НБУ у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії у таких банків: Вернум Банк, Б М Банк, ДіВі Банк, Фінансовий партнер, Апекс-Банк, Промислово-фінансовий банк, Кредит Оптима Банк та Розрахунковий центр.

Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

«Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Національним банком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності у встановлений строк», — йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо

Альпарі Банк — найменший банк в Україні, станом на 1 травня його активи складали 178 млн грн. Банк не мав коштів клієнтів, ані фізичних, ані юридичних осіб.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році Укрпошта досягла домовленості щодо купівлі банку за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що Укрпошта та Мінінфраструктури так і «не усунули всіх недоліків у документах», на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад Укрпошті пакет документів на купівлю Альпарі без прийняття рішень 29 травня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 9:22
#
Незрозуміло чому ця тривіальна подія розміщена у головних новинах доби
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають glan, korvin29 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами