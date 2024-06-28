НБУ відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Альпарі Банка та виключив відомості про фінустанову із Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 235-рш правління НБУ ухвалило 27 червня 2024 року, повідомляє пресслужба регулятора.

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В Нацбанку нагадали, що 12 грудня 2023 року єдиний акціонер Альпарі Банка ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня банк завершив здійснення банківської діяльності.

Альпарі Банк — дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше НБУ у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії у таких банків: Вернум Банк, Б М Банк , ДіВі Банк, Фінансовий партнер, Апекс-Банк, Промислово-фінансовий банк, Кредит Оптима Банк та Розрахунковий центр.

Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

«Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Національним банком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності у встановлений строк», — йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо

Альпарі Банк — найменший банк в Україні, станом на 1 травня його активи складали 178 млн грн. Банк не мав коштів клієнтів, ані фізичних, ані юридичних осіб.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році Укрпошта досягла домовленості щодо купівлі банку за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що Укрпошта та Мінінфраструктури так і «не усунули всіх недоліків у документах», на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад Укрпошті пакет документів на купівлю Альпарі без прийняття рішень 29 травня 2023 року.